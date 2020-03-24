رئيس وزراء اليابان: فكرة تأجيل ألعاب طوكيو لحوالي عام واحد

قال شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني الثلاثاء إنه اتفق مع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية على فكرة تأجيل ألعاب طوكيو لحوالي عام واحد.

وتحدث آبي إلى الصحفيين بعد اجتماع عبر الهاتف مع باخ وسط شكوك متزايدة حول مصير دورة الألعاب بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

وكانت طوكيو استكملت استعدادات استضافة الأولمبياد عندما بدأ ظهور الفيروس حول العالم.

وبعد الإصرار لفترة طويلة على إقامة الأولمبياد في موعدها.

وصرح آبي مسبقاً هذا الأسبوع إنه ربما لا يمكن تجنب التأجيل إذا لم يكن من الممكن إقامة دورة الألعاب “بشكلها الكامل”.

المصدر: “رويترز”

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