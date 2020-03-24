السّرقة الأدبية تملّك غير شرعي ونسخ للمنتجات الأدبية التي تخص الآخرين، مثل الأبحاث الأدبية والروايات والمقالات والأشعار والقصائد، وادّعاء بأنّها هي عمله الأصلي، وهي ليست جرم حديث إنما قديم قدم الأدب والفكر واللغة، نذكر هنا قول طرفة بن العبد:
ولا أغير على الأشعار أسرقها
عنها غنيت وشر الناس من سرقا
وإنّ أَحسن بيتٍ أَنت قائِلهُ
بَيت يُقالُ إِذا أَنشَدتَهُ صَدَقا
ويذهب البعض إلى القول بأن السرقات الأدبية قديماً أكثر منها اليوم، يوضّح الأديب محمد عزوز: إن سرقات القدماء هي أكثر من سرقات المتأخّرين، وذلك بسبب ضياع شعر طائفة من الشعراء الأوائل، ما يتيح للآخرين سرقة الأبيات أو القصائد وانتحالها لأنفسهم من دون رادع يردعهم، أو رقيب يتابع سرقتهم، فقد قيل إنّ زهير بن أبي سلمى كان يأخذ شعر قُراد بن حنشِ من شعراء غطفان وكان جيد الشعر، كما قيل أن طرفة بن العبد وأوس بن حَجَر قد أخذا من شعر امرئ القيس، وهناك من شعراء الجاهلية كان شأنهم السطو وانتحال أشعار غيرهم لأنفسهم.
ويستشهد عزوز بالآتي: قول طرفة بن العبد:
وقوفاً بها صَحْبِي على مَطِيَّهمْ
يقولون: لا تَهْلِكْ أسىً وتَجَلَّدِ
مأخوذ من قول امرئ القيس:
وقوفاً بها صحبي على مَطِيَّهمْ
يقولون: لا تَهْلِكْ أسىً وتَجَمَّلِ
ويتابع عزوز: أمّا السرقات في العهد الأموي فلا يبرأ منها أحد حتى الفحول منهم، فجرير الذي يعدّ من فحول الشعراء أخذ من حاتم الطائي والسعدي وطفيل الغنوي، كما اشتهر الأخطل بالسرقة حتى روي عنه قوله: نحن معاشر الشعراء أسرق من الصاغة، أما الفرزدق فقد قيل أنه إذا ما استحسن قول الشاعر صرخ به: أنا أحق بهذا البيت منك، وإن أغلب الشعراء في العصر العباسي متّهمون بالسرقة الأدبية، وعلى رأسهم أبو نواس وأبو تمام والبحتري والمتنبي، ففي أبي نواس يقول أبو الفرج الأصفهاني:
وللوليد في ذكر الخمر وصفتها أشعار كثيرة قد أخذها الشعراء فأدخلوها في أشعارهم، سلخوا معانيها، وأبو نواس خاصة فإنه سلخ معانيَه كلَّها وجعلها في شعره فكرّرها في مواضع عدّة منه، ولولا كراهة التطويل لذكرتها ههنا، وقد صنّف البعض كتاباً أسماه: “سرقات أبي نواس” لمهلهل بن يموت من شعراء القرن الرابع الهجري، ومن شعراء العصر العباسي أبو تمام الذي اتهمه معاصروه بالسرقة وقد نشطت الحركة النقدية حول شعره فهذا دعبل الخزاعي يُعدّ من أشد خصوم أبي تمام ولمّا سئل عنه قال: ثلث شعره سرقة، وثلثه غَثٌ، وثلثه صالح، ومن بين الشعراء العباسيين الذين عرفوا بالسرقة أيضاً البحتري، غير أنّ شهرته وتفوّقه على أقرانه من معاصريه أوجد من يدافع عنه وينتصر له، لكن مع كل ذلك فإن خصوم الشاعر حاولوا أن يعرّوه من كل حسن وجمال، فهذا إبن أبي طاهر قد أخرج للبحتري ستمئة بيت مسروق، وان مئة بيت منها قد أخذه من أبي تمام.
لكن متى يمكننا القول إن أديباً سرق من أديب أو شاعراً سرق من شاعر، يقول الأديب نزار بني مرجة: ثمة مقولة قديمة تفيد بإمكانية تطابق الرؤية والتعبير عنها بذات الكلمات أو العبارة شعراً أو نثراً يطلق عليها “وقوع الحافر على الحافر”، ولا يمكن نكران وجود مثل هذه الحالات أحياناً، لكن الأمر السيئ؛ هو وجود سرقة أدبية حقيقية، والسرقة الأدبية وفق قناعتي هي أغبى أنواع السرقات، لأنها ستكتشف آخر الأمر، طال الزمن أو قصر، مضيفاً: ازدادت هذه الظاهرة بشكلٍ ملحوظ مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وظهور ما يُسمى بظاهرة “القص واللصق” على صفحات هذا العالم الافتراضي الذي يسهل وللأسف عمليات السطو على النتاج الفكري، ولا شك أن القراء الجادين والمتابعين فضلاً عن النقاد ليس من الصعب عليهم اكتشاف السرقة الأدبية سواء أكانت لفقرات كاملة أو مجتزأة، وذلك بالمقارنة مع الأصل السابق في النشر غالباً.
يتمتع السارق في المجال الأدبي بطباع غير مستحبة وبالنفاق غالباً، لكن هل هناك سرقة بريئة أو لنقل غير مقصودة أو لنقل خانته الذاكرة؟؟ وكم هي نسبة هذه السرقات اليوم؟ يجيب بني مرجة: من الطبيعي أن يكون السارق قلقاً، حيث تكون ردود أفعاله حادة في محاولة لنفي واقعة السرقة الأدبية، لكن وكما أسلفت فالسرقة الأدبية هي أغبى وأوضح أنواع السرقات لأنها تعطينا الأدلة مكتوبة ونصاً منشوراً لا يمكن التنصل منه، وتأتي المقارنة والعودة إلى الأصل المسروق لتؤكد واقعة السرقة بكل يسر وسهولة.