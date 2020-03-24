ويذهب الباحث محمد الحوراني إلى القول: ثمّة مبالغات كثيرة في مزاعم السرقة، وثمّة حقائق لا يمكن الهروب منها، فبعض الأدباء والكتاب والشعراء يدّعي أن زيداً من الناس “لطش” نصاً له لمجرّد تشابه في العنوان أو بعض كلمات وجمل النص، وهو مالا أراه سرقة موصوفة، إنما يمكن أن يحدث لتشابه المنطقة وتقاطع الأفكار أو القراءات، أمّا عندما تتقاطع المفردات والجمل والعناوين في أكثر من ٥٠ أو ٦٠%من الجمل والمفردات والعناوين في ديوان أو كتاب أو مجموعة فهذا سرقة برأيي، والسرقة الأكبر عندما تتشابه النصوص كاملة عند شاعرين فهذه سرقة لا يمكن الفكاك منها أو تسويتها بحال من الأحوال.

ويروي الحوراني قصة اكتشافه لإحدى السرقات، فيقول: أذكر في إحدى الفعاليات أن أحد المشاركين قدّم نصاً رائعاً، وعندما عدت بذاكرتي إلى الوراء قليلاً تذكرت أني قد سمعته من شاعر ٱخر معاصر.. بحثت وتتبعت مفردات النص فإذا به مسروق بالكامل وهو لشاعر من نفس الجيل تقريباً، وثمّة ديوان وقع بين يدي وقرأت جزءاً منه على بعض الشعراء فإذا بمعظم نصوصه مسروقة من شاعر آخر في قطر عربي شقيق، والأنكى من هذا وذاك هو وجود روايات وضعها كاتب بين يدي صديق له لإبداء رأيه فيها فإذا به يصدرها جميعاً باسمه من غير أية إشارة إلى أنها لفلان، وعندما يقرأها العارف والقريب للشخصين يدرك أنها لفلان وليست لمن صدرت باسمه، إنها مأساة الواقع الثقافي الذي يحاول البعض أن يتزعمه ويتسيده بأفكار الآخرين من المبدعين الحقيقيين.

ولم يكن الحوراني أديباً محمياً من هكذا سرقات، إذ يضيف: من الأمور الطريفة التي حصلت معي في يوم من الأيام أنني وأثناء قراءتي لبعض المقالات في الصحف المحلية لفت نظري مقال من صلب اهتمامي وهو مقال سياسي يتحدث عن العراق، بدأت بقراءة المقال فإذا بي أقرأ أفكاري ولغتي عدت بالذاكرة والأرشيف إلى سنوات ماضية فإذا به مقال لي بحرفيته قد “لطش” ونشر باسم آخر وهو منشور باسمي قبل عدة سنوات في صحيفة محلية أيضاً، وبعد أن تواصلت مع الكاتب وهو طاعن في السن أنكر في البداية وعندما واجهته بالدليل القاطع ادّعى أنّه فقير وفعل هذا ليعتاش، علماً أن المكافأة لاتسمن ولا تغني من جوع.

يضاف إلى العنصر المادي، قد يكون الكسل الفكري والغيرة سببان أساسيان لهذه الجريمة، يضيف عليها محمد الحوراني: عدم ثقة الأديب أو الشخص بنفسه أولاً وسطحية ثقافته، فالمثقف الحقيقي لا يسطو على جهود الآخرين ولا يرتزق من أفكارهم، وإذا ما اعتمد على شيء منها فيجب أن يذكر المصدر.

في حال اكتشاف هكذا سرقة، وكما قلنا هو أمر سهل جدّاً، ما هو السلوك الصحيح للتعبير عنه أو الإجراء القانوني الذي يجب أن نقوم به؟ يوضّح بني مرجة: تبرز أهمية مسألة حماية حقوق المؤلف في وضع ضوابط منطقية للحكم على مثل هذه الحالات، والمسؤولية القانونية هنا تشمل حتى الاقتباسات والتضمينات في حال عدم الإشارة إليها بالشكل الأكاديمي المعروف والمعتمد في أدبيات التأليف والكتابة والنشر، ومن البديهي في مثل هذه الحالات اطلاع الجهة التي تبنت نشر النص المسروق، ووضع الوثائق التي تثبت حدوث واقعة السرقة الأدبية، والبعض قد يلجأ للقضاء وهذا حق طبيعي للمؤلف.