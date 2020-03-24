خليك بالبيت للوصول إلى برالأمان.. معركتنا ضد الكورونا سلاحها الوعي والالتزام بالتعليمات والإجراءات

الوضع في سورية تحول من أول دولة في قائمة الدول الخالية من كورونا إلى دولة متأزمة و المصابون يتساقطون في الشوارع بعد تفشي الفيروس بين المواطنين مع عدم القدرة على إحتواء الموقف .

– تنتهي أزمة فيروس كورونا العالمية دون تسجيل أي إصابة في سورية بسبب الوعي الكافي للمواطنين و الالتزام بنصائح الدولة وعدم الاستهتار بالوباء و التعامل بقدر كافي من المسؤولية.

واحدة من هاتين الحالتين سوف تكون خبراً رئيسياً قريباً في نشرات الأخبار ، وانتم تقررون أي مستقبل تريدونه لأولادكم و ذويكم ولكم، كل القصة شوية وعي و التزام. عبارات تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي كاستطلاع رأي الجمهور والشارع.

الجميع اختار الحالة الثانية، وتمنى الوصول اليها، ولكن في ظل ما نشاهده من مظاهر في شوارعنا، تساؤلات تطرح نفسها وبقوة كيف يمكننا رفع نسبة الوعي المجتمعي في معركتنا ضد الكورونا، ما هي النظريات التي يجب الاستناد عليها، وماهو الدور المنوط بكل فرد ومؤسسة وغيرها نقاط كانت محور حديث ” تشرين ” مع الدكتورة في علم الاجتماع السلوكي تغريد مسلم – جامعة دمشق، التي قدمت نصائح علمية وعملية للاسرة والمجتمع لمواجهة الكورونا والوصول بأنفسنا وببلدنا الغالي الى بر الامان.

الفرد ثم العائلة وبعد ذلك الشارع والمجتمع

في بداية حديثها لم تخف د.مسلم ان رفع الوعي لا يكون بساعات وايام بل يحتاج الى وقت وزمن طويل، فهو يبدأ منذ الصغر ويمتد عبر المراحل العمرية، ولكن بالعموم نحن اليوم نقوم ببعض السلوكيات التي من شأنها تغيير الوعي، وبالعودة الى بعض النظريات السلوكية فإننا نجد انها تأخذ اتجاهين، الأول يقول لكي أخلق وعي وأغير من سلوكيات المجتمع، يجب علي تغيير المعتقدات، بينما يرى الاتجاه الثاني انه يجب تغيير السلوكيات أولاً وعندما تصبح عادة اتمكن من تغيير هذا المجدتمع وهؤلاء الافراد، وبالطبع انا مع هذا الاتجاه فهو ما نحتاجه الآن وهو الناجع في الوقت الحالي، وهذا يتطلب ان ابدأ من الفرد ثم العائلة وبعد ذلك الشارع والمجتمع المحيط.

الانترنت الوسيلة الاولى لنقل المعلومة

ورداً على سؤالها حول مفهوم الوعي وما هو المقصود منه؟ أوضحت د.مسلم: الوعي هو الفهم والتطبيق، بمعنى ان كل امر له عندي معلومات ومعرفة عنه، فإذا لم اقم بتطبيق هذه المعرفة أو هذا العلم لمنفعة شخصية فعندها أكون جاهلاً، إذن لرفع مستوى الوعي علينا توفير المعلومة الموثوقة بشتى الاشكال والوسائل التي تناسب افراد المجتمع، وبالطبع كلنا يعلم بأن الوسيلة التي يتوجه اليها الجميع وبخاصة الاطفال والشباب هي الانترنت، فالمؤسسة لم تعد المصدر الوحيد للمعلومة بل مصدراً ثانوياً، كذلك الاسرة فقد بات دورها رديفاً للانترنت الذي تأتي بعده المنشورات والملصقات في الشوارع واماكن الازدحام والمراكز التي يقصدها النلس لتأمين احتياجاتهم، يضاف الى ذلك الاذاعة والتلفزيون والرسائل النصية القصيرة وغيرها من الوسائل التي نتمكن من خلالها ايصال المعلومة الى الجمهور، مع الانتباه الى ان هذه المعلومة يجب ان تكون صادرة عن وزارة الصحة السورية أو منظمة الصحة العالمية، فمثلاً في معركتنا ضد الكورونا علينا نشر معلومات حول المرض وأعراضه وما ينتج من مظاهر على الفرد عندما يصاب به، وهنا ارى انه من المجدي ان تقوم وزارة الصحة بنشر و عبر وسائل التواصل الاجتماعي دليل صحي شامل يتيح للأفراد المعرفة الكافية والموثقة بكل تفاصيل المرض والاجراءات والاحتياطات الواجب اتباعها للوقاية منه، فهنا اكون قد أوصلت المعلومة ومن ثم اقوم بتطبيقها، ليأتي بعد ذلك دور الفرد ومن ثم الاسرة والمجتمع والدور الاكبر هنا للام كونها مديرة المنزل، وعليها تقع مسؤولية تطبيق الاجراءات لحماية اسرتها، وهذا التطبيق يكون من خلال التقيد بالاجراءات التي صدرت من قبل الحكومة، والالتزام بالمنزل ، فموضوع المرض ليس حالة عابرة ولا يخص منطقة واحدة وإنما هو جائحة، والموضوع يتعلق بأمننا القومي ويجب علينا اتباع التعليمات لمواجهة هذا الوباء ومساعدة الوطن وجنوده ونكون على قدر المسؤولية والتعاون لنتخطى عتبة خطر هذه الحرب الفيروسية ، فقد رأينا بأن اكثر الدول تطوراً في العالم تعلن عن افلاسها أمام هذا الفيروس.