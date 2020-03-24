آخر تحديث: 2020-03-24 15:43:22
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خليك بالبيت للوصول إلى برالأمان.. معركتنا ضد الكورونا سلاحها الوعي والالتزام بالتعليمات والإجراءات

التصنيفات: مجتمع

الهام العطار
الوضع في سورية تحول من أول دولة في قائمة الدول الخالية من كورونا إلى دولة متأزمة و المصابون يتساقطون في الشوارع بعد تفشي الفيروس بين المواطنين مع عدم القدرة على إحتواء الموقف .
– تنتهي أزمة فيروس كورونا العالمية دون تسجيل أي إصابة في سورية بسبب الوعي الكافي للمواطنين و الالتزام بنصائح الدولة وعدم الاستهتار بالوباء و التعامل بقدر كافي من المسؤولية.
واحدة من هاتين الحالتين سوف تكون خبراً رئيسياً قريباً في نشرات الأخبار ، وانتم تقررون أي مستقبل تريدونه لأولادكم و ذويكم ولكم، كل القصة شوية وعي و التزام. عبارات تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي كاستطلاع رأي الجمهور والشارع.
الجميع اختار الحالة الثانية، وتمنى الوصول اليها، ولكن في ظل ما نشاهده من مظاهر في شوارعنا، تساؤلات تطرح نفسها وبقوة كيف يمكننا رفع نسبة الوعي المجتمعي في معركتنا ضد الكورونا، ما هي النظريات التي يجب الاستناد عليها، وماهو الدور المنوط بكل فرد ومؤسسة وغيرها نقاط كانت محور حديث ” تشرين ” مع الدكتورة في علم الاجتماع السلوكي تغريد مسلم – جامعة دمشق، التي قدمت نصائح علمية وعملية للاسرة والمجتمع لمواجهة الكورونا والوصول بأنفسنا وببلدنا الغالي الى بر الامان.

الفرد ثم العائلة وبعد ذلك الشارع والمجتمع

في بداية حديثها لم تخف د.مسلم ان رفع الوعي لا يكون بساعات وايام بل يحتاج الى وقت وزمن طويل، فهو يبدأ منذ الصغر ويمتد عبر المراحل العمرية، ولكن بالعموم نحن اليوم نقوم ببعض السلوكيات التي من شأنها تغيير الوعي، وبالعودة الى بعض النظريات السلوكية فإننا نجد انها تأخذ اتجاهين، الأول يقول لكي أخلق وعي وأغير من سلوكيات المجتمع، يجب علي تغيير المعتقدات، بينما يرى الاتجاه الثاني انه يجب تغيير السلوكيات أولاً وعندما تصبح عادة اتمكن من تغيير هذا المجدتمع وهؤلاء الافراد، وبالطبع انا مع هذا الاتجاه فهو ما نحتاجه الآن وهو الناجع في الوقت الحالي، وهذا يتطلب ان ابدأ من الفرد ثم العائلة وبعد ذلك الشارع والمجتمع المحيط.

الانترنت الوسيلة الاولى لنقل المعلومة

ورداً على سؤالها حول مفهوم الوعي وما هو المقصود منه؟ أوضحت د.مسلم: الوعي هو الفهم والتطبيق، بمعنى ان كل امر له عندي معلومات ومعرفة عنه، فإذا لم اقم بتطبيق هذه المعرفة أو هذا العلم لمنفعة شخصية فعندها أكون جاهلاً، إذن لرفع مستوى الوعي علينا توفير المعلومة الموثوقة بشتى الاشكال والوسائل التي تناسب افراد المجتمع، وبالطبع كلنا يعلم بأن الوسيلة التي يتوجه اليها الجميع وبخاصة الاطفال والشباب هي الانترنت، فالمؤسسة لم تعد المصدر الوحيد للمعلومة بل مصدراً ثانوياً، كذلك الاسرة فقد بات دورها رديفاً للانترنت الذي تأتي بعده المنشورات والملصقات في الشوارع واماكن الازدحام والمراكز التي يقصدها النلس لتأمين احتياجاتهم، يضاف الى ذلك الاذاعة والتلفزيون والرسائل النصية القصيرة وغيرها من الوسائل التي نتمكن من خلالها ايصال المعلومة الى الجمهور، مع الانتباه الى ان هذه المعلومة يجب ان تكون صادرة عن وزارة الصحة السورية أو منظمة الصحة العالمية، فمثلاً في معركتنا ضد الكورونا علينا نشر معلومات حول المرض وأعراضه وما ينتج من مظاهر على الفرد عندما يصاب به، وهنا ارى انه من المجدي ان تقوم وزارة الصحة بنشر و عبر وسائل التواصل الاجتماعي دليل صحي شامل يتيح للأفراد المعرفة الكافية والموثقة بكل تفاصيل المرض والاجراءات والاحتياطات الواجب اتباعها للوقاية منه، فهنا اكون قد أوصلت المعلومة ومن ثم اقوم بتطبيقها، ليأتي بعد ذلك دور الفرد ومن ثم الاسرة والمجتمع والدور الاكبر هنا للام كونها مديرة المنزل، وعليها تقع مسؤولية تطبيق الاجراءات لحماية اسرتها، وهذا التطبيق يكون من خلال التقيد بالاجراءات التي صدرت من قبل الحكومة، والالتزام بالمنزل ، فموضوع المرض ليس حالة عابرة ولا يخص منطقة واحدة وإنما هو جائحة، والموضوع يتعلق بأمننا القومي ويجب علينا اتباع التعليمات لمواجهة هذا الوباء ومساعدة الوطن وجنوده ونكون على قدر المسؤولية والتعاون لنتخطى عتبة خطر هذه الحرب الفيروسية ، فقد رأينا بأن اكثر الدول تطوراً في العالم تعلن عن افلاسها أمام هذا الفيروس.
وهنا نسأل الدكتورة بأن الاجراءات الحكومية اتخذت للحؤول دون تسجيل اي اصابة، ولكن ما ينشر من صور وما يلاحظ من تصرفات وسلوكيات لا يدلل على وعي والتزام فما العمل؟ فتقول: هذا كله خطأ، يجب ان نعي مخاطر الكورونا، خروجنا أو خروج أبنائنا الى الاسواق والشوارع يعني زيادة احتمالية العودة الى البيت بصحبة المرض الذي قد يودي بحياة اسرتنا الى التهلكة، لا بد من الالتزام بالوصيات وهذا واجب ولا مانع من المحاسبة ووضع ضوابط اكبر لمساءلة كل من يخل بهذه التعليمات لان الامن والامان يخصنا جميعا وهو كما قلنا واجب علينا جميعا وليس على الحكومة فحسب، ولكن حتى نكون موضوعياً لابد من الاشارة الى أن هناك بعض السلوكيات للمؤسسات هي التي تؤدي الى عدم ثقة الناس بالقرارات فعمال النظافة يشاهدهم الناس يتابعون عملهم دون ان تقوم المحافظة أو البلديات بتوزيع وسائل الوقاية عليهم لحمايتهم واسرهم من الاصابة بهذا الفيروس، كذلك عمال الافران وغيرهم.

عدم تحويل هذه الفترة الى سجن

وبالانتقال الى تساؤلات الكثير من الاسر حول كيفية التعامل مع الاولاد خلال فترة الاجراءات الاحترازية وتعليق الدوام ، تشرح د.مسلم: ان الدور الاساسي كما ذكرنا للام بشكل خاص والاسرة بشكل عام، فعلى جميع العائلات عدم تحويل هذه الفترة الى سجن وتمارس ضغوطاتها على الاولاد، فالاسرة وهي تلك المؤسسة الاجتماعية الصغيرة عليها القيام بكافة الانشطة الثقافية والرياضية والترفيهية والصحية وغيرها داخل المنزل، وعلى الام والاب التحلي بسعة الصدر والمرونة واللعب مع اولادهم وبناء ثقافة الحوار معهم ومناقشتهم بأي معلومة مهما كانت لتوجيههم نحو تحديد المعلومة الصحيحة من المعلومة الخاطئة، أيضاً عليهم البعد عن طريقة التلقين والاوامر، ومتابعة الواجبات المدرسية بشكل طبيعي مع ابنائهم ، وتنظيم أوقاتهم بين الدراسة والتسلية، وخلق افكار كالمسابقات مثلاً والاهم تعويدهم على التشاركية في العمل وحتى في تنظيف المنزل وتعقيمه وفي اعداد الطعام، فهذه الامور تبعد الاطفال عن الشائعات والخوف والقلق النفسي من هذا المرض، وتحول البيت الى ورشة عمل تفاعلية، وتقلب جو البيت من حالة ضغط الى حالة من المرح وتحقق الالتزام المطلوب، أضف الى ذلك ان على الاسرة استغلال هذه الفترة لتوطيد مبدأ الصداقة الاسرية بين افراها وتدعيم هذه المؤسسة التي واجهت مخاطر كثيرة ولاسيما العالم الافتراضي الذي دخل عليها وجعل افرادها متباعدين.

سيارات جوالة مع ميكروفون

لتختتم د.مسلم حديثها بتقديم فكرة قد تكون مساعدة في نشر الوعي تتمثل في تسيير وزارة الصحة سيارات جوالة مع ميكروفون في الشوارع والحارات لنشر المعلومات عن فيروس الكورونا فهذه الطريقة اشد تأثيراً من التلفزيون وغيره، إذ أن قلة هم من يتابعون برامج اعلامنا الوطني هذا من جهة، ومن جهة ثانية هي طريقة تجذب انتباه الناس وتجعلهم يستشعرون بالخطر ويأخذون الامر على محمل الجد فتكرار المعلومات بشكل مستمر يساهم في نشر الوعي بين الناس وبذلك تتحقق الغاية المنشودة وهي الالتزام في المنازل واتباع التعليمات والاهتمام بالنظافة لحماية انفسهم ومجتمعاتهم وتالياً حماية الوطن.
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التصنيفات: مجتمع

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