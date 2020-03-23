تأجيل توقيع اتفاق بين سورية وروسيا لترميم قوس النصر في تدمر

أعلنت مديرية الآثار والمتاحف تأجيل توقيع اتفاق كان مقرراً اليوم بين الجانبين السوري والروسي حول ترميم قوس النصر الأثري بمدينة تدمر بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا.

وأوضح الدكتور محمود حمود المدير العام للآثار والمتاحف في تصريح لـ سانا أن الاتفاق كان من المقرر توقيعه بين الجانب الروسي الذي يضم ممثلين عن مجلس الدوما ومديرية الآثار بهدف البدء بأعمال ترميم قوس النصر عبر خبراء ومختصين روس للانتقال بعد ذلك إلى أبنية أخرى أكثر تضرراً.

ولفت حمود إلى أنه فور تحسن الأوضاع سيتم توقيع الاتفاق والبدء بأعمال ترميم هذه المنطقة الأثرية المهمة التي تعرضت لأضرار كبيرة نتيجة اعتداءات تنظيم “داعش” الإرهابي عامي 2015 و2016.

طباعة