القوات العراقية تقضي على ثلاثة إرهابيين انتحاريين في نينوى
قضت القوات العراقية على ثلاثة إرهابيين يرتدون أحزمة ناسفة إثر كمين محكم نفذته في القيارة في محافظة نينوي شمال غرب البلاد.
ونقل موقع السومرية نيوز عن خلية الاعلام الأمني العراقية قولها اليوم: “وفقاً لمعلومات دقيقة تمكنت قوة من قيادة عمليات نينوى من قتل ثلاثة إرهابيين انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة بعد نصب كمين محكم لهم في قرية صلبي جنوب غربي القيارة”.
وتواصل القوات العراقية عملياتها الأمنية لملاحقة فلول إرهابيي تنظيم “داعش” وإحباط عملياتهم ومخططاتهم الإجرامية.