الدفاعات الجوية تتصدى لطائرة مسيرة في محيط قاعدة حميميم بريف اللاذقية
تصدت الدفاعات الجوية لطائرة مسيرة في محيط قاعدة حميميم بريف اللاذقية.
وذكر مراسل سانا أن طائرة مسيرة اقتربت مساء اليوم باتجاه قاعدة حميميم تعاملت معها الدفاعات الجوية وتمكنت من تدميرها في محيط مدينة جبلة بريف اللاذقية.
وأحبطت المضادات الجوية على مدى الأشهر الأخيرة عشرات المحاولات من قبل المجموعات الإرهابية للهجوم على المناطق والقرى الآمنة بريف اللاذقية وقاعدة حميميم بواسطة طائرات مسيرة تحمل قنابل انطلاقاً من عمق منطقة انتشارها بريفي إدلب واللاذقية.