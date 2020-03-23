جهود إنقاذ الاقتصاد الأمريكي تواجه إخفاقاً جديداً

أخفقت جهود إقرار خطة انقاذ الاقتصاد الأمريكي من تداعيات انتشار فيروس كورونا المقدرة بترليون دولار لليوم الثاني على التوالي في الكونغرس الأمريكي.

ووفقاً لوكالة فرانس برس فإن الخطة لم تحظ بأصوات كافية بعد إعلان 49 نائباً فقط تأييدها مقابل 46 في وقت تحتاج فيه إلى 60 صوتاً لإقرارها.

ويواجه الكونغرس الأمريكي ضغوطاً هائلة لإقرار قانون يضخ مبلغاً هائلاً من الأموال الفدرالية للحيلولة دون انهيار مدمر للاقتصاد وذلك مع انتشار فيروس كورونا في ولايات مثل نيويورك وكاليفورنيا.

وكان البيت الأبيض والجمهوريون والديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي فشلوا أمس في الاتفاق على إقرار خطة الانقاذ الضخمة المقدرة بتريليون دولار للاقتصاد الأمريكي المهدد بفعل تفشى فيروس كورونا المستجد رغم مفاوضات مكثفة.

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