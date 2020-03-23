بسبب انتشار “كورونا”.. صندوق النقد الدولي يتوقع انكماشاً اقتصادياً أسوأ من الأزمة المالية في 2008

أعلن صندوق النقد الدولي أن الانكماش الاقتصادي العالمي جراء انتشار فيروس كورونا المستجد ربما يكون أسوأ مما كان عليه بعد الأزمة المالية في عام 2008.

وأبلغت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجيافا وزراء المال وحكام المصارف المركزية في مجموعة الدول العشرين خلال مؤتمر عبر الهاتف اليوم كما نقلت فرانس برس بأن إمكانات النمو العالمي للعام الحالي سلبية، مشيرةً إلى وجوب توقع انكماش خطير بخطورة الأزمة المالية العالمية إن لم يكن أسوأ.

ودعت جورجيافا في بيان لها إلى بذل المزيد من الجهود لمواجهة هذه المخاطر، مشيرةً إلى أن الاقتصادات المتطورة تتمكن في الغالب من مواجهة الأزمة بصورة أفضل في حين تواجه أسواق ناشئة تحديات مهمة متوقعة تحقيق نهوض اقتصادي خلال عام 2021 شرط إعطاء الأولوية للعزل وتعزيز أنظمة الصحة في كل أنحاء العالم.

ولفتت جورجيافا إلى أنّ التداعيات والآثار الاقتصادية السلبية ستكون كبيرة في المستقبل ولكن كلما أوقفنا انتشار فيروس كورونا بسرعة كان النهوض أسرع وأقوى.

وكان صندوق النقد الدولي أعلن مؤخراً أنه يدعم بقوة التدابير الاستثنائية المتعلقة بالموازنة التي اتخذتها دول عديدة لتعزيز أنظمتها الصحية وحماية العمال والشركات المعنية.

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