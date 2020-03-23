انسجاماً مع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.. إيقاف تصوير مسلسل بورتريه

أعلنت شركة إيمار الشام للإنتاج الفني إيقاف تصوير مسلسلها الجديد بورتريه تأليف تليد الخطيب وإخراج باسم سلكا، وقالت الشركة في بيان لها: حرصاً على سلامة الفنيين والفنانين قررت الشركة التعليق المؤقت لتصوير مسلسل بورتريه انسجاماً مع الإجراءات الوقائية التي أقرتها الحكومة درءاً لخطر انتشار فيروس كورونا.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول قصة حب بين ريما وحازم والتي تبدأ فصولها من لقاء عابر في ظروف غير اعتيادية ولكن العلاقة تثقلها أحقاد ماض عائلي مشترك بينهما لم يكونا يعلمان عنه شيئاً ويلقي بظلاله على مستقبل علاقتهما.

وتسير أحداث بورتريه بمستويين زمنيين مختلفين حيث يراهن على تقديم وجوه سورية شابة يدفع بهم لدائرة الضوء عبر إسناد أدوار أساسية لهم كالممثلة الشابة ترف التقي بدور ريما والممثل الشاب هافال حمدي في دور حازم إلى جانب فنانين من نخبة نجوم الدراما السورية: فادي صبيح ومديحة كنيفاتي وجلال شموط وسيف الدين السبيعي وأكثم حمادة ونوار يوسف.

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