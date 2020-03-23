دعوة من الاتحاد الأوروبي لإرسال مساعدة دولية لإيران لمواجهة كورونا

دعا الاتحاد الأوروبي المجتمع الدولي اليوم لتقديم دعم عاجل إلى إيران لمساعدتها في محاربة فيروس كورونا في ظل ما تتعرض له من إجراءات أمريكية جائرة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قوله خلال مؤتمر صحفي عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة: إنّ الاتحاد يدعم تقديم مساعدات إنسانية لإيران وكذلك فنزويلا اللتين ترزحان تحت عقوبات اقتصادية قاسية، في إشارة إلى الإجراءات الأمريكية الجائرة المفروضة ضد البلدين.

وأوضح بوريل أن شحنات الأغذية والأدوية والمعدات الطبية إلى الدولتين لن تتأثر بتلك العقوبات وقال: سندعم طلبات المساعدة لأن البلدين في وضع صعب للغاية لأسباب من أهمها العقوبات الأمريكية التي تمنعها من الحصول على الدخل عبر بيع نفطها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في أيار عام 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد عام 2015 وإعادة العمل بالعقوبات على طهران رغم معارضة الاتحاد الأوروبي كما فرضت واشنطن عقوبات أحادية ضد فنزويلا استهدفت بشكل رئيسي قطاع النفط وتجميد أرصدتها في الخارج.

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