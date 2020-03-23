111 خرقاً جديداً لوقف إطلاق النار يرتكبه العدوان السعودي في الحديدة

واصلت قوى العدوان السعودي ومرتزقته خرق اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية مرتكبة111 خرقاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط قوله في بيان اليوم: من بين الخروقات 10 اعتداءات على مناطق رقابة كيلو 16 والمنظر والخامري وتحليق طائرتين تجسسيتين في أجواء منطقة كيلو 16 وشارع الخمسين إضافة إلى استحداث 3 تحصينات قتالية في شارع الخمسين، وأشار إلى أنّ من بين الخروقات أيضاً 34 خرقاً بقصف مدفعي وصاروخي وقذائف صاروخية وبالأعيرة النارية المختلفة، وكانت الأطراف اليمنية توصلت لاتفاق لوقف إطلاق في محافظة الحديدة في عام 2018.

كما استهدف طيران العدوان السعودي مناطق متفرقة في مديرية مجزر في محافظة مأرب مخلفاً أضراراً بالغة في مديريات المحافظة وأحيائها السكنية.

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