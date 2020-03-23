أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” اليوم تأجيل نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي الدوري الأوروبي ونهائي دوري الأبطال للسيدات التي كانت مقررة في أيار المقبل إلى أجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا، ونقلت رويترز عن اليويفا قوله في بيان اليوم: لم نتخذ قراراً حتى الآن بشأن المواعيد الجديدة.

ويأتي قرار اليويفا بإيقاف المسابقات الثلاث حالياً بالتزامن مع إيقاف معظم مسابقات الدوري المحلية في أوروبا بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكان اليويفا قرر الأسبوع الماضي تأجيل بطولة أوروبا 2020 حتى العام المقبل

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