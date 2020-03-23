آخر تحديث: 2020-03-23 22:54:31
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وزارة الصحة: الحالة الوحيدة المسجلة في سورية بفيروس كورونا المستجد بحالة جيدة ومستقرة وهي تحت الإشراف الطبي المباشر وستخضع للفحص المخبري كل ٣ ايام حتى تتماثل للشفاء التام

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