وزارة الصحة: الحالة الوحيدة المسجلة في سورية بفيروس كورونا المستجد بحالة جيدة ومستقرة وهي تحت الإشراف الطبي المباشر وستخضع للفحص المخبري كل ٣ ايام حتى تتماثل للشفاء التام

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الاثنين 29 رجب 1441 الموافق لـ 23 آذار 2020
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دعوة من الاتحاد الأوروبي لإرسال مساعدة دولية لإيران لمواجهة كورونا
111 خرقاً جديداً لوقف إطلاق النار يرتكبه العدوان السعودي في الحديدة
الصحة العالمية تحذر من تسارع وتيرة انتشار وباء كورونا
قرارات حكومية جديدة في إطار إجراءات التصدي لـ كورونا
روحاني: الحظر الأمريكي الظالم يتعارض مع القواعد الإنسانية
سريع: مقتل وإصابة أكثر من 130 ألفاً من قوى العدوان السعودي
الدفاع الروسية: لا إصابات بكورونا بين العسكريين الروس
الخارجية الفلسطينية تدين جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين
الرئيس الأسد يستقبل وزير الدفاع الروسي والمحادثات تتناول الاتفاقات الروسية التركية المبرمة في 5 آذار وانتهاكات التنظيمات الإرهابية لها
الاحتلال التركي ومرتزقته يقطعون مياه الشرب عن الحسكة لليوم الثاني على التوالي
صحيفة إسبانية: واشنطن وحلفاؤها دعموا الإرهاب في سورية
أهالي قرية حامو وعناصر الجيش يعترضون رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي في ريف القامشلي ويجبرونه على التراجع
القضاء على ثلاثة إرهابيين في جمهورية قبردينو بلقاريا الروسية
الدفاع الروسية: نهب واشنطن لثروات سورية وحظر واردات الطاقة إليها خرق للقانون الدولي
الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين في الضفة