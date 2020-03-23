توقف وسائل النقل الجماعي داخل المحافظات

توقفت عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الاثنين كل وسائل النقل الجماعي العام والخاص داخل المحافظات بناء على القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء أمس ضمن الاجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره.

وتستكمل غداً الثلاثاء في نفس التوقيت إجراءات تخفيف حركة النقل بإيقاف النقل الجماعي العام والخاص بين المحافظات على أن تلتزم الوزارات والاتحادات ومنشآت القطاع الخاص الإنتاجية بتأمين وسائل النقل للعاملين المناوبين لديها وفق اشتراطات محددة.

مدير عام شركة النقل الداخلي بدمشق وريفها المهندس سامر حداد ذكر لـ سانا أن هدف القرار تخفيف الازدحام حرصاً على سلامة المواطنين وضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا كما هو حاصل في كل دول العالم مبيناً أن حركة النقل ستستأنف بعد أسبوعين ما لم يصدر تمديد لقرار الإيقاف.

وأشار المهندس حداد إلى أن شركة النقل الداخلي ستؤمن خدمة النقل للمدن الصناعية التي يتطلب عملها استمرار العملية الانتاجية كما ستؤمن وسائط نقل للوزارات والجهات العامة التي يتطلب عملها الاستمرار خلال فترة العطلة بناء على طلبها.

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