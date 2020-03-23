الصحة العالمية تحذر من تسارع وتيرة انتشار وباء كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم من وتيرة انتشار وباء كورونا المستجد مع تسجيل إصابات ووفيات جديدة يومياً في أنحاء العالم.

ونقلت رويترز عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس دهانوم غيبريسوس قوله في تصريح صحفي أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 300 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا من كل دول العالم داعياً إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة ضد الوباء دون الإكتفاء بالخطوات الوقائية وحدها.

وأوضح غيبريسوس أن التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل هي إجراءات دفاعية ضد وباء كورونا لكن علينا الهجوم لافتاً إلى أن استخدام أدوية لم تخضع للتجربة لعلاج مرض كوفيد 19 قد يعطي أملاً زائفاً.

وأضاف غيبريسوس أنه ما لم نعط الأولوية للطواقم الطبية فسيموت الكثير من الناس مشيراً إلى أنه سيتحدث إلى قادة مجموعة العشرين خلال الأسبوع الجاري ويطلب منهم العمل سوياً لزيادة إنتاج معدات الوقاية.

وأفادت تقارير صحفية واحصائيات رسمية اليوم بأن 100604 مصابين تعافوا من فيروس كورونا القاتل الذي فتك بآلاف الأشخاص حول العالم.

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