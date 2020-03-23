الدفاع الروسية: لا إصابات بكورونا بين العسكريين الروس

أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم عدم تسجيل أي إصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد بين العسكريين الروس.

ونقل موقع روسيا اليوم عن مدير الإدارة الطبية العامة لوزارة الدفاع الروسية دميتري تريشكين قوله في تصريح صحفي: “حتى اللحظة لا حالات إصابة بعدوى فيروس كورونا بين عسكريينا” مبيناً أن مخزونات القوات المسلحة الروسية تحتوي بشكل دائم على الاحتياطات الضرورية من جميع الأدوية ووسائل الحماية الصحية وأحدث المعدات الطبية لتقديم المساعدة الطبية الدقيقة لكل المصابين بأمراض ناجمة عن الفيروسات.

وأضاف تريشكين: “تم إعداد مراكز خاصة لإجراء فعاليات المراقبة الطبية على أساس المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية” لافتاً إلى أن المساعدات الطبية التي تقدمها موسكو لإيطاليا لا تنعكس على الإطلاق على القدرات الخاصة بضمان الأمن الصحي للمواطنين الروس.

وكان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أعلن اليوم أنه تم تسجيل 71 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 الساعة الأخيرة ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي في روسيا 438 حالة.

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