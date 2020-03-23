لا عدوى بكورونا في ووهان لليوم الـ5 على التوالي

قال مي فنغ المسؤول بلجنة الصحة الصينية اليوم إن مدينة ووهان مركز تفشي فيروس كورونا الجديد لم تسجل حالات إصابة جديدة مؤكدة اليوم وهو خامس يوم على التوالي.

ونقلت وكالة شينخوا عن فنغ قوله خلال مؤتمر صحفي في بكين “إنه لم يتم تسجيل حالات مؤكدة أو مشتبه بها جديدة في مدينة ووهان حاضرة مقاطعة هوبي الأكثر تضررا من المرض لمدة خمسة أيام على التوالي”.

ولفت فنغ إلى أنه تم بذل جهود مضنية منذ إغلاق ووهان قبل شهرين مضيفا “إن عدد الحالات المصابة القائمة يواصل الانخفاض ورغم ذلك مازالت هناك مخاطر ممكنة لتفشي المرض والتفشيات في تجمعات” مشيرا إلى أنه مازال هناك عمل شاق في الوقاية من المرض والسيطرة عليه.

وتواصل الصين التي اكتشف فيها فيروس كورونا الجديد لأول مرة قبل نحو شهرين اتخاذ إجراءات مشددة للحد من انتشار الفيروس وبذل كل الجهود الممكنة للسيطرة عليه وإيجاد علاج فعال له.

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