هبوط الليرة التركية لأدنى مستوى

هبطت الليرة التركية اليوم إلى أدنى مستوياتها منذ أيلول عام 2018 بمقدار 8 بالمئة كما فقدت نحو 10 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام الجاري وذلك مع تنامي المخاوف بشأن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا.

وذكرت رويترز أن الليرة التركية بلغت 5985ر6 مقابل الدولار منخفضة من 5480ر6 يوم الجمعة الماضي ومتجهة لسادس هبوط في آخر ثماني جلسات.

وفقدت العملة التركية أكثر من 5ر3 بالمئة من قيمتها هذا العام بعد أن هوت نحو أربعين بالمئة خلال العامين الماضيين نتيجة ارتفاع مستويات الديون الخارجية لتركيا في ظل السياسات الاقتصادية الرعناء لنظام رجب طيب أردوغان.

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