مراسل سانا في الحسكة: أهالي قرية حامو وحاجز الجيش العربي السوري في القرية بريف القامشلي يعترضون رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفاً من ١١ عربة ويمنعونه من العبور ويجبرونه على التراجع

نشر قبل 22 ساعة

تعزيزاً للإجراءات الحكومية للتصدي لفيروس كورونا.. مجلس الوزراء يقرر إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص داخل المحافظات اعتبارا من الثامنة مساء يوم غد الاثنين وإيقاف النقل الجماعي العام والخاص بين المحافظات اعتبارا من الثامنة مساء بعد غد الثلاثاء على أن تلتزم الوزارات والاتحادات ومنشآت القطاع الخاص الإنتاجية بتأمين وسائل النقل للعاملين المناوبين لديها وفق اشتراطات محددة