مراسل سانا في الحسكة: أهالي قرية حامو وحاجز الجيش العربي السوري في القرية بريف القامشلي يعترضون رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفاً من ١١ عربة ويمنعونه من العبور ويجبرونه على التراجع

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الاثنين 29 رجب 1441 الموافق لـ 23 آذار 2020
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الدفاع الروسية: نهب واشنطن لثروات سورية وحظر واردات الطاقة إليها خرق للقانون الدولي
الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين في الضفة
سلطات النظام التركي تعتقل وتقيل رؤساء بلديات في ديار بكر
إيران: أمريكا مسؤولة عن أكبر الجرائم وتعرقل جهود مكافحة كورونا
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة
عشرات آلاف الشهداء والمصابين اليمنيين ضحايا العدوان السعودي
إيقاف وسائل النقل الجماعي العام والخاص داخل المحافظات وبينها
الجيش الليبي يدمر مدرعة لقوات النظام التركي
هيئة الأسرى تطالب بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين إثر تفشي كورونا
تمديد حظر التجوال في العراق وتعليق الرحلات الجوية لمكافحة كورونا
سياري: القدرات الدفاعية لإيران لم تتأثر سلبا رغم انتشار كورونا
النظام التركي ومرتزقته يقطعون مياه الشرب مجدداً الحسكة
إصابة طفلين يمنيين بقصف قوى العدوان السعودي مناطق سكنية
سورية تدخل مستوى جديداً من الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا
بائع تركي يسخر من حديث أردوغان عن تجاوز أزمة "كورونا"