آخر تحديث: 2020-03-23 15:05:54
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مراسل سانا في الحسكة: أهالي قرية حامو وحاجز الجيش العربي السوري في القرية بريف القامشلي يعترضون رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفاً من ١١ عربة ويمنعونه من العبور ويجبرونه على التراجع

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