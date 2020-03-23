أصلان بجانيا رئسياً لأبخازية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في أبخازيا فوز أصلان بجانيا بالانتخابات الرئاسية التي جرت أمس بعد حصوله على نسبة 5ر65 بالمئة من الأصوات.

وأشار تاماز غوغيا رئيس اللجنة إلى أن بجانيا حصل على 53741 صوتاً بينما حصل المرشح إيغور اردزينبا على 33686 صوتا بنسبة 42ر35 بالمئة وحل ثالثا ليونيد دزابيشا الذي حصل على 166 صوتا بنسبة 22ر2 بالمئة من الأصوات.

ولفت غوغيا إلى أن تنصيب بجانيا سيجري بعد 30 يوماً من إجراء الانتخابات الرئاسية.

ووفق غوغيا فإن 95109 ناخبين شاركوا في انتخابات الإعادة للرئاسة بنسبة 56ر71 بالمئة من مجموع الذين يحق لهم الانتخاب في الجمهورية.

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