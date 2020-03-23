سلطات النظام التركي تعتقل وتقيل رؤساء بلديات في ديار بكر

اعتقلت سلطات النظام التركي اليوم خمسة رؤساء بلديات في محافظة ديار بكر وذلك في إطار إجراءاتها القمعية لكم أفواه معارضيها ومنعهم من التعبير عن مواقفهم المعارضة لسياساتها.

وبعد أوامر من وزير داخلية هذا النظام سليمان صويلو باقالة رؤساء بلديات باطمان وليجا وأرغاني وسيلفان وأجيل التابعة لمحافظة ديار بكر تمت منذ الصباح الباكر مداهمة منازلهم واعتقالهم كما تمت محاصرة مباني البلديات ومنع الموظفين من دخولها.

واعتقلت سلطات النظام التركي في كانون الأول الماضي فيليز بولوتكين رئيسة بلدية سور في ديار بكر إضافة إلى عضوين آخرين من مجلس البلدية بتهمة الترويج لـ “الإرهاب وإهانة البرلمان والحكومة” وبوراك أوجوز رئيس بلدية منطقة أورلا في أزمير عضو حزب الشعب الجمهوري بذريعة صلته بمنظمة الداعية فتح الله غولن الذي يتهمه النظام بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي جرت في تموز 2016.

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