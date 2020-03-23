نادي تشرين يطلق حملة “خليك بالبيت”

في إطار الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا أطلق نادي تشرين الرياضي حملة “خليك بالبيت” في مبادرة تجسد ثقافة ووعي الرياضيين في تشجيع المواطنين ومنهم جمهور النادي وعشاقه للبقاء في منازلهم.

رئيس نادي تشرين طارق زيني وفي تصريح لمراسل سانا الرياضي أوضح أن النادي إدارة وكوادر ولاعبين أطلقوا الحملة لإيمانهم بضرورة ممارسة دورهم الإيجابي في هذه الظروف من أجل صحة وسلامة المواطنين وتشجيعهم على البقاء في المنازل بما ينسجم مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة والاتحاد الرياضي العام للتصدي لفيروس كورونا.

ورأى مهاجم تشرين ومنتخبنا الوطني محمد المرمور أن الالتزام بتعليمات وزارة الصحة حول النظافة والوقاية واجب ومسؤولية للحفاظ على الصحة والسلامة والبقاء بالبيت ضرورة في هذه المرحلة لمواجهة هذا الفيروس.

ودعا مدافع الفريق خالد كردغلي عشاق النادي إلى تطبيق الحظر الطوعي وعدم الاستهتار بهذا الفيروس واتباع إجراءات النظافة الشخصية وطرق الوقاية للحفاظ على الصحة.

بدوره اللاعب محمد مالطا قال إن “الصحة تاج ولا يوجد أغلى منها ومن خلال الالتزام بإرشادات وزارة الصحة سنتجاوز هذه الظروف الصعبة وسنراكم قريبا تزينون المدرجات”.

اللاعبان محمد حمدكو وباسل مصطفى وجها دعوة لعشاق النادي إلى الالتزام بإجراءات الوقاية والنظافة الشخصية للحفاظ على الصحة مشيرين إلى أن “درهم وقاية خير من قنطار علاج” فالبقاء في المنازل يقي الجميع من انتشار هذا الفيروس ويساعد على تجاوز هذه الأزمة.

يشار إلى أن فريق تشرين بكرة القدم يتصدر الدوري الممتاز برصيد 39 نقطة ويبتعد عن أقرب منافسيه فريق الوثبة بست نقاط علما أن اتحاد كرة القدم أجل الدوري لغاية الخامس عشر من الشهر القادم.

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