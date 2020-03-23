هبوط أسعار الذهب

هبطت أسعار الذهب اليوم بسبب قيام المستثمرين بالاحتفاظ بالسيولة في الوقت الذي يؤدي فيه ارتفاع عدد حالات العزل على مستوى الدول بسبب فيروس كورونا إلى تهديد إجراءات التحفيز التي ينفذها عدد من البنوك المركزية لمكافحة الضرر الاقتصادي للوباء.

وذكرت رويترز أن الذهب تراجع في المعاملات الفورية 6ر0 بالمئة إلى 35ر1488 دولاراً للأوقية فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 5ر0 بالمئة إلى 70ر1491 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفع البلاديوم 1ر0 بالمئة إلى 24ر1643 دولارا والبلاتين 1ر1 بالمئة إلى 86ر617 دولارا وتراجعت الفضة 5ر0 بالمئة إلى 52ر12 دولاراً.

طباعة