إيران: أمريكا مسؤولة عن أكبر الجرائم وتعرقل جهود مكافحة كورونا

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن المزاعم الأمريكية لجهة مساعدة إيران في مكافحة فيروس كورونا “أكاذيب كبيرة” مشدداً على أن الولايات المتحدة مسؤولة عن أكبر الجرائم في المنطقة.

وبين روحاني خلال اجتماع للحكومة اليوم أن إيران ستجتاز أزمة انتشار الوباء بفضل جهود وتعاون الجميع معربا عن شكره للكوادر الطبية والصحية وكل من يعمل من أجل الشعب الإيراني.

وأكد أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات لدفع عجلة الإنتاج مشيراً إلى أن إيران ستشهد خلال العام الحالي افتتاح وتدشين مشاريع كبيرة.

ظريف: أمريكا تعرقل الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا

في سياق متصل أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الولايات المتحدة تعرقل الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا الجديد.

ونقلت وكالة فارس عن ظريف قوله في تغريدة له اليوم على تويتر إن “أمريكا تضع عقبات أمام المكافحة الدولية لفيروس كورونا وإن السبيل الوحيد لحل هذه المشكلة هو الوقوف بوجه العقوبة الجماعية التي تمارسها واشنطن وتطبيق هذه المساعي على أرض الواقع”.

وأشار ظريف إلى أن إيران تقدر مختلف الجهود الدولية الرامية إلى إلغاء العقوبات الأمريكية غير المشروعة المفروضة عليها.

وكان ظريف أعلن قبل أيام في حوار مع صحيفة فوليا دي ساو باولو البرازيلية أن الإرهاب الاقتصادي والعلاجي الأمريكي حال دون اتخاذ موقف فاعل لمواجهة وباء كورونا العالمي.

من جهته أعلن مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني علي رضا رئيسي في تصريح له أنه تم تقييم الحالة الصحية لـ 35 مليونا و700 ألف شخص في البلاد تجاه فيروس كورونا من ضمنهم سبعة ملايين عبر الموقع الالكتروني و28 مليونا عن طريق الاتصال الهاتفي.

إلى ذلك أعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري عن تخصيص 52 مستشفى من إجمالي 58 مستشفى تابعا للقوات المسلحة لمعالجة المرضى المصابين بفيروس كورونا.

يذكر أن آخر إحصائية حول فيروس كورونا في إيران تشير إلى إصابة 21 ألفا و638 شخصا توفي منهم ألف و685 شخصا فيما تعافى 7 آلاف و913 آخرون.

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