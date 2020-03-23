استراحة الكلمـــة

بقلم: وليد معماري

شاءت الظروف الطارئة التي طالت بلاداً من أقاصي الأرض أن تتوقف صحيفتنا عن الصدور ورقياً لمدة نأمل ألا تطول، كما يدرك القارئ.. وكما يتلاءم مع الوضع الذي يقتضي الحرص على سلامة المواطن كإجراء احترازي.. وفي (الاحتراز) بعض ما قد يغير من سلوكيات المواطن..

إن هي إلا استراحة.. وفي الاستراحة وقت للتأمل.. ووقت لتذكر سنوات مضت.. وها أنا، على سبيل المثال، أفتح دفاتري القديمة.. وأعود إلى الأيام الغابرة.. وإلى أيام ساقتني إلى أن أكون عاملاً في صحيفة (تشرين) بعد ما يقرب من سنة من صدورها.. وقد كانت تصدر في ثماني صفحات مطبوعة بالأبيض والأسود على ورق هش.. وشاءت الظروف أن أكون واحداً من كتّاب الصحيفة، في وقت كانت تسير نحو خطوة جريئة للتحديث من ثوبها المتواضع إلى ثوب يلائم العصر.. لتصدر الصحيفة باثنتي عشرة صفحة، وبحلة مبهرة، ملونة الغلاف.. ومن الغريب أنها صدرت صفحاتها بتسعة أعمدة لكل صفحة لسبب تقني في المطبعة المستعارة!..

ولا أبالغ بقولي إن الصحيفة استقطبت كبار الأدباء، وقمم المفكرين والصحفيين.. ولاقت إقبالاً غير مسبوق من الجمهور.. وقد تعاقب على رئاسة تحريرها من هم أهل للقيادة.. وقد يطول الكلام في من أسهموا من المبدعين من كتاب وروائيين وشعراء ورسامي كاريكاتور.. ناهيك عن طواقم العاملين في تحرير وتحليل مجاري الأمور الصحفية..

وهي الآن لؤلؤة في الملعب الصحفي.. والعربة تسير، وعسى أن (الراحة) ستمضي إلى العودة.. والوطن إلى النصر المؤزر.

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