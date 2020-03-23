لأجــلكم..

محمد البيرق

لنكون يداً واحدة مع حكومتنا، ولنساهم معها بتحقيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للتصدي لفيروس «كورونا»، وضمن سلسلة من الإجراءات كان تعليق العمل في الصحف الورقية باعتبار مادة الورق من الأسطح الناقلة للفيروس.

وصحيفة «تشرين» هي إحدى الصحف التي سيعلق العمل بها ورقياً بدءاً من يوم الإثنين الموافق 23 آذار.

أقولها حزيناً وأنا أفكر لأول مرة بـ (الحبر) بطريقة وجدانية، الحبر الذي تُطبع به الجريدة، وكنت أناظره من الناحية الفنية والإخراجية.. أكتب اليوم وفي خاطري أستحضر صور كل الزملاء في فريق العمل من (محررين- مراسلين- مخرجين- مدققين لغويين وعمال طباعة..) نحن جميعاً اليوم في إجازة «وقتية وقائية» نتمناها ألا تطول، يجب علينا فيها تحمل المسؤولية بروح عالية، والإسهام بكل ما أوتينا من عزيمة، كل من مكانه في تفعيل كل إجراء وقائي للتصدى للفيروس المستجد، من أجل سلامة شعبنا وبلدنا.

«تشرين» نبض الشارع السوري والعربي بعناوين تلامس الهموم وتطرح المشكلات..

«تشرين» صوت الفرح بانتصار بواسل الجيش العربي السوري على الإرهاب وداعميه..

«تشرين» الباب المفتوح عبر صفحة «رؤى عربية» لكتّاب عرب قوميين ستحتجب ورقياً بعضاً من الوقت، بينما سنبقى معكم عبر منصاتنا الإلكترونية.

هي إجازة.. ستستثمرها هيئة التحرير في مراجعة خطة العمل السنوية لتقديم المنتج الإعلامي بمضمون يلبي طموحنا ويكون الأقرب لوجدان الشارع السوري والذي يليق بانتصارات بلدنا.

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