وفيات وإصابات جديدة بكورونا في أنحاء العالم

سجل العديد من دول العالم مزيداً من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا رغم الإجراءات المشددة التي اتخذتها الحكومات للحؤول دون ذلك ففي إيطاليا أعلنت السلطات وفاة 651 شخصاً خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5476 بينما ارتفع عدد المصابين إلى 59138 مصابا.

في الولايات المتحدة تم تسجيل 388 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 30 ألفا لتصبح بذلك الدولة الثالثة عالمياً من حيث عدد الإصابات بالفيروس والسادسة بعدد الوفيات.

بدورها أعلنت السلطات البريطانية تسجيل 665 إصابة و48 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد الوفيات إلى 283 بينما أعلنت الحكومة الكندية ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب الفيروس إلى الضعفين تقريباً خلال أقل من 24 ساعة مؤكدة أن عدد ضحايا الفيروس ارتفع من 13 إلى 19 شخصاً بينما سجلت أكثر من 200 حالة إصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين من 1099 إلى 1302.

وفي إسبانيا أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عزم حكومته تمديد حال الطوارئ التي فرضتها السلطات هذا الشهر لمدة 15 يوماً آخر في محاولة للحد من انتشار الفيروس.

أما في ألمانيا فأعلن أرمين لاشيت رئيس ولاية نورد راين فستفاليا أن ألمانيا ستحظر الاجتماعات العامة لأكثر من شخصين ما لم يكن الاجتماع خاصاً بالعمل على الحد من انتشار فيروس كورونا مؤكداً أن الحكومة الاتحادية والولايات الإقليمية وافقت على الضوابط المشددة.

وفي سويسرا أعلنت وزارة الصحة تسجيل أكثر من 900 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية ما يرفع عدد حالات الإصابة إلى 7014 إصابة في حين أعلنت وزيرة الصحة البلجيكية ماجي دي بلوك استمرار إغلاق البلاد بسبب وباء فيروس كورونا للأسابيع الثمانية القادمة على الأقل مشيرة إلى أنه لا يسمح للبلجيكيين بمغادرة منازلهم إلا لشراء الطعام أو الأمور المتعلقة بالصحة.

وفي أفغانستان أعلنت وزارة الصحة تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في إقليم بلخ شمال البلاد.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة الجزائرية ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 201 حالة وحالات الوفاة إلى 17 حالة بينما أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل حالة وفاة ثانية بفيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات إلى 183 حالة في حين أعلنت السلطات الصحية في فلسطين ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 59 إصابة.

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