أسواق حلب والإجراءات الاحترازية

قامت محافظة حلب بإغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية في جميع أحياء وأسواق حلب المشهورة والمعروفة باكتظاظها باستثناء مراكز ومحلات بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية، وذلك تطبيقاً للإجراءات الحكومية الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وأوضح الدكتور معد مدلجي رئيس مجلس مدينة حلب في تصريح لمراسل سانا أنه تم إغلاق الأسواق التجارية باستثناء محلات بيع المواد الغذائية والأفران والصيدليات والمراكز الصحية بهدف تشجيع وإلزام المواطنين بالمكوث في منازلهم هذه الفترة وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وبين أحمد سنكري مدير فرع التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه تم العمل على إغلاق محلات الألبسة والأحذية والقطع الكهربائية وقطع تبديل السيارات لافتاً إلى استجابة أصحاب المحلات المطلوب إغلاقها ومتابعة عناصر دوريات حماية المستهلك للأسواق ومراقبتها وتنظيم الضبوط بحق المخالفين حيث تم تنظيم حوالي 200 ضبطاً تموينياً بحق المخالفين خلال اليومين الماضيين تراوحت بين عدم الإعلان عن الأسعار وعدم تداول فواتير أو البيع بسعر زائد.

وتحدث عبد الحميد مسلم مدير السورية للتجارة عن توفر تشكيلة واسعة من المواد الغذائية والتموينية والاستهلاكية والمنظفات والمعقمات في منافذ وصالات بيع السورية للتجارة التي بلغ عددها 70 منفذ بيع بالريف والمدينة والإقبال الجيد من المواطنين عليها لشراء حاجياتهم لافتاً إلى زيادة عدد المنافذ لبيع مادة الخبز في عشرين موقع جديد وبواقع 3 آلاف ربطة خبز يومياً إضافة لاستمرار عمل صالات السورية بتوزيع المواد الاستهلاكية والغذائية بالبطاقة الالكترونية.

وفي تصريح مماثل أوضح محمد الأسعد مدير فرع المخابز بحلب أنه يتم العمل على توفير مادة الخبز لجميع المواطنين بحلب لافتاً لتوافر هذه المادة وبالسعر الرسمي مع استمرار عمل المخابز على مدار الأربع وعشرين ساعة مع الالتزام بكافة التعليمات خلال هذه الفترة لتأمين الخبز للمواطنين حيث تقرر العمل في الأفران بدءاً من التاسعة مساء والتوزيع في الساعة الثانية عشرة ليلاً والاستمرار بالبيع حتى نفاذ الكمية فيما تفتح الأفران الخاصة أبوابها للتوزيع في الساعة السادسة صباحاً لافتاَ إلى أن عدد الأفران العاملة بالمدينة يبلغ 106 أفران منها 11 فرناً للقطاع العام والباقي قطاع خاص .

طباعة