آخر تحديث: 2020-03-22 22:23:38
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وزارة الداخلية تعلن عن إغلاق كافة المعابر أمام حركة القادمين من الجمهورية اللبنانية بمن فيهم المواطنين السوريين اعتباراً من منتصف ليل 23/ 3/ 2020وحتى إشعار آخر وبستثنى من ذلك سيارات الشحن مع اخضاع السائقين للفحوص الطبية اللازمة في المراكز الحدودية

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التصنيفات: آخر الأخبار

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