تشرين

بعد الانتشار الكبير لفيروس «كورونا» على مستوى العالم وتداعياته بتهديد حياة البشرية والحاجة إلى وضع خطط واستراتيجيات للتصدي للوباء أصدر مركز دمشق للأبحاث والدراسات «مداد» دراسة ً حول التحديات والتدابير حيال خطر الفايروس والإجراءات الواجب اتباعها، وتضمنت السياسات الحيوية

سورية وحدث «كورونا» من التهديد إلى الفرصة

يمثلُ «حدثُ كورونا» بالنسبة لسورية، تهديداً وفرصة في آن معاً، وإذا كان جانبُ «التهديد» مُدركاً أو معروفاً بدرجة أو أخرى، فإنَّ جانب «الفرصة» قد لا يكون كذلك، ما يتطلب نوعاً من التفكير والتأمُّل في تدبير السُّبل الممكنة لتحويل «التهديد» إلى «فرصة». وبالنسبة للحكومة السورية، فهي أمام تحدي تدبير الإجراءات والسياسات المتخذة حيال خطر «الفايروس»، الصحية وغير الصحية، والالتزام بتأمين تدفق مناسب للسلع والخدمات والاحتياجات، مثل المواد الطبية والغذائية، وضبط التلاعب بأسعارها، وخدمات الاستشفاء والنقل والاتصال والتعليم والعمل والأمن، إلخ، في حال استمر تهديد الفايروس مدّة طويلة، أو انتشر بكيفية أو أخرى في البلاد. وهذا ما يمكن أن يخفف من أي تداعيات أو تأثيرات محتملة للفايروس، كما أن له تداعيات ذات دلالة عميقة بالنسبة لمدارك المجتمع حيال السياسات العامة للدولة، وحيال البعد الحيوي/الحياتي في سياسات الأمن الوطني، وحيال مقام الدولة نفسها.

الخطر بما هو «حاجة» أو «ضرورة»!

يمثلُ «التهديد» و«الخطر» أحد أبرز العوامل التي أدت إلى إقامة الدول والسياسات حول العالم، لدرجة يمكن معها تعريف السياسة بأنها «إدارة الخوف» بالتوازي مع كونها «تدبير الحياة»، باعتبار أن «الخوفَ» أمرٌ ملازمٌ لـ «إرادة الحياة»، وهما عاملان منُشِئان لمدارك ومفاهيم المجتمع والمصلحة والقانون والإرادة العامة والأمن، إلخ.

يمكن النظرُ إلى «حدث كورونا»، بما هو «حاجة» أو «ضرورة»، ذلك أنَّ «الخطر» – أو حتى «الصدمة» في حال حدث ذلك، ويجب القيام بكل شيء ممكن لتفادي حدوثه – يمكن أن يؤدي لـ «خلخلة» المدارك والبنى القيمية ذات الطابع الانقسامي، وإلى «كسر» نمطيته التي برزت أو درجت خلال الحرب وربما قبلها، بما يدفعه لـ «إعادة النظر» في معناه وهويته وتطلعه لمصلحة معان وقيم و«روح جمعية».

إنَّ الحديثَ عن أنَّ الخطر أو التهديد يمكنُ أنَّ له منعكساً اجتماعيّاً بعيدَ المدى، يستند إلى خبرة المجتمعات والشعوب التي سبق أو واجهت حروباً وصدمات وجودية كبرى. وتتهدد السوريين اليوم بفعل «فايروس كورونا» مخاطر كبيرة، يزيد منها حالة الإجهاد والتداعيات والتأثيرات الكبيرة أيضاً جرّاء الحرب على سورية منذ العام 2011.

لكنَّ التهديد أو الخطر لا يتحول تلقائياً أو بداهةً إلى فرصة، كما أنَّ كونه «حاجة» أو «ضرورة»، هو أمر مشروط بأنماط الاستجابة وتدبير الشأن العام من قبل فواعل السياسة والأمن الوطني وحتى فواعل الاجتماع والفكر والدِّين والإعلام والخدمة العامة، إلخ، وهذا باب فيه كلام كثير.

إنَّ الخطر أو التهديد يمكن أن يمثّل «عامل إنتاج» لـ «روح جمعية» أو «روح الاجتماع» لدى السوريين، كما سبقت الإشارة، وفرصة لـ «تفكيك النمط» الناتج عن الحرب وربما ما قبل الحرب، و«تجديد السياسة» في بعدها الاجتماعي والوطني؛ ويمكن تركيز ذلك في نقاط رئيسة هي تغيير المدارك والصور النمطية لدى الناس عن الدولة، و«تجسير» الاختلالات والفجوات الحاصلة على صعيد العلاقة بين المجتمع والدولة، ومدارك الأمن والتهديد، وإمكانية التدخل على أنماط القيم لدى المجتمع، والتأثير فيها، نحو مقاصد وغايات أكثر اندماجاً وتماسكاً، ولو أنَّ ذلك مشروطٌ بامتلاك الرؤية والقصد والهمة والقابلية، وتدبير السبل والوسائل الممكنة والناجعة.

مسألة أمن وطني

يمثلُ حدثُ الفايروس، والحدث السوري ككل، مناسبة لـ «إعادة التفكير» في «السياسات الحيوية» أو «الحياتية» بوصفها أحد المداخل اللازمة لـ «إعادة بناء» السياسة والمجال السياسيّ والاجتماعيّ والدولة في المرحلة المقبلة. والمقصود هنا هو السياسات المتعلقة بشروط الحياة، وأمن الإنسان، والصحة، والزواج والولادة، وتزايد- تناقص السكان، والهجرة، والديموغرافيا، وحكم القانون في بعده الاجتماعي والجنائي، إلخ. ويتطلب ذلك مراجعة معمّقة – ما أمكن– لسياسات وخطط واستراتيجيات وتقديرات ورؤى الأمن الوطني، وخاصة ما يمثل تهديداً، وما يمثل فرصةً، باعتبار تغير مصادر التهديد وأنماط ووسائل وأدوات الاستهداف المحتمل من قبل الأعداء. ويمكن التركيز على نقاط رئيسية: يجب عَدُّ الهجوم أو الاستهداف «الفايروسي» أمراً ممكناً أو محتملاً، بل ووشيكاً، وخاصة أن الحرب السورية كشفت عن جانب خطير من هذا النمط، تمثل باستخدام السلاح الكيماوي من قبل المجموعات المسلحة، أو هندسة وترتيب هجمات كيماوية ونسبها للجيش، أو اتخاذ هجمات مفترضة ذريعة لاستهداف الجيش والدولة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.

سوف يلفت حدث «الفايروس» وتأثيراته الاجتماعية والاقتصادية والحياتية، إلخ، الأعداء والخصوم القائمين أو المحتملين إلى إمكانية استخدام أسلحة «لا نمطية» ضد سورية، يكون لها تأثير بالغ في ميدان المعركة أو الحرب في الراهن والمستقبل، كما يلفت الحدثُ فواعلَ وشبكات الجريمة والشبكات الإرهابية إلى نمط جديد يمكن استخدامه في اعتداءاتها.

إدارة المخاطر

أظهر حدث «كورونا» مدى أهمية تكوين رؤية وطنية حيال مصادر التهديد- الفرصة، القائمة والمحتملة، والفكرة مفتوحة على مداخل ومستويات عديدة، ولا مفر من إيلائها الاهتمام اللازم، ذلك أنَّ المحافظة على حياة الإنسان (الفرد والجماعة والمجتمع)، والقوانين والصحة والعمل والتنمية والديموغرافيا والأمراض والكوارث، والجرائم والغذاء وأنماط الاستهلاك والزواج، إلخ، هي أمور في صلب السياسة وأمن الإنسان والأمن الوطني.

يمكن تركيز الخطوط العامة لـ «استجابة وطنية» حيال «حدث الفايروس» والتهديدات ذات الصلة، وهي جزء من سياسات الأمن الوطني، في نقاط رئيسة: وضع سياسات تهدف لـ إدارة المجال أو الفضاء العام، من خلال تقصي مصادر السلوك الاجتماعي خلال الأزمات و تنمية قطاعات: الصحة، والخدمات الطبية، والتعليم والبحث الطبي والصحي، والبحوث والتقانات الحيوية (البيو-تكنولوجي) والبيئة والرقمنة و»الحوكمة» الشاملة للحياة والحياة العامة، من صحة وتعليم وخدمات عامة وعمل وتجارة ونقل واتصال، إلخ، بما يجعل الأمور أكثر قابلية للمتابعة والضبط والتحكم، ويساعد في تدبير السياسات اللازمة حيالها، وخاصة في أوقات الأزمات. وأيضاً مراجعة خطط التنمية الكلية والقطاعية والجهوية، باعتبار تجربة الحرب، على أساس الفحص عن إمكانية وجود بدائل مختلفة للعمل لطرق النقل والإمداد والموارد، إلخ. وتغيير عادات وقيم العمل والإنتاج والاستهلاك بما يساعد في بروز روح المبادرة والإنتاج الخلّاق، ويقلل من الفاقد والهدر الماديّ والمعنويّ، ويعزز حكم القانون ويقلل ما أمكن من الفساد. وتغيير العادات الصحية وتدابير السلامة الخاصة والعامة.

في الإجراءات والسياسات

إظهار أكبر قدْر ممكن من الاهتمام والجدية والمتابعة لأي مظهر أو موقف يمكن أن يؤثر في الرأي العام، ذلك أنَّ «حدث الفايروس» هو «صورة» ربما أكثر مما هو واقع! وعدّ التهديد مسألة أمن وطني، تتطلب تضافر وحشد جميع الجهود –الرسمية والأهلية– من أجل مواجهته أو احتواء أي انتشار محتمل له.

واتخاذ التدابير العملية حيال التداعيات المحتملة على بيئة العيش والعمل، وخاصة للأشخاص الذين يمكن أن يتأثروا بصورة مباشرة بالإجراءات المتخذة، مثل الناس الذين ليس لديهم مصدر دخل منتظم، إلخ. بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات وقرارات تحفيزية للعاملين في قطاعات تتطلب طبيعتها استمرار العمل فيها مثل: المستشفيات والمراكز الطبية والدوائية، الكهرباء، المخابز، النقل، إلخ. والتركيز على إسهام المجتمع الأهلي والقطاع غير الحكومي، وخاصة القطاع الديني بما يملكه من موارد مادية ومعنوية، والقطاع الخيري والتطوعي. وعلى إسهام السوريين في الخارج، وإزالة أي عقبات بيروقراطية أو غيرها يمكن أن تعوق ذلك. ومن المحتمل أن يمثل ذلك مدخلاً مناسباً لتعزيز الاهتمام وتنشيط عوامل الارتباط المعنوي والمادي بالوطن. والتركيز على إسهام نشط وفعال من قطاع المال والأعمال، كجزء من المسؤولية الاجتماعية حيال المجتمع والدولة. ومن ذلك مثلاً أن يعمل رجال المال والأعمال – ومنهم القطاع الخاص الطبي من مستشفيات وشركات للصناعات الطبية والدوائية، إلخ – على تجهيز ودعم مراكز خدمات ورعاية صحية، ودعم الجهود ذات الصلة، لكن بإشراف حكومي. وضبط عمليات الاستغلال غير القانوني من قبل «تجار الحرب» لأي أزمة محتملة في الخدمات العامة وتدفقات السلع والخدمات إلى الأسواق. وتركيز الخطاب السياسيّ والإعلاميّ والمداولات الرسمية وغير الرسمية على ربط الاستجابة لتهديد فايروس كورونا، وأي تهديدات مشابهة، بإكراهات الحرب وبالتدمير الذي طال الإمكانات والموارد والرأسمال المادي والبشري. وتركيز الجهود الرسمية وغير الرسمية على المطالبة بفكّ أو رفع الحصار والإجراءات القسرية المفروضة ضد سورية، وخاصة القطاع الطبي والصحي والقطاعات ذات الصلة بالتهديد «الفايروسي» الراهن، مع مخاطبة الرأي العام العالمي والمنظمات الدوليّة، من بوابة الاحتياجات الطبية والإنسانية، من أجل كسر العقوبات وتوجيه رسائل ومخاطبات متكررة من مسؤولين من الصحة ومديري مستشفيات ومديري قطاعات طبية. ودعوة الحلفاء والشركاء الدوليين مثل الصين وروسيا، وأي مساهمين محتملين، لدعم جهود سورية في مواجهة خطر الفايروس.

تنطلق الاستجابة الناجعة لمصادر التهديد من معرفة ما يمثل تهديداً بالفعل، وهو هنا فايروس كورونا، ثم وضع عناصر خطة استجابة مركبة حياله، على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وعلى المستوى الرسميّ والأهلي، وإن أمكن ذلك، فهذا يعني تحول التهديد إلى فرصة، حتى لو لم يمكن مواجهة التهديد أو احتواؤه بالتمام، إذ إنَّ العمل الجاد لمواجهته، وإظهار الهمة والمسؤولية في ذلك، يعد كافياً بنظر المجتمع، وإلا فإن الكارثة ستكون مضاعفة أو مركبة.

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