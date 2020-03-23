..والمزيد من الإجراءات في ديرالزور

مالك الجاسم

اتخذت القطاعات الخدمية في محافظة دير الزور المزيد من الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس «كورونا»، وبهذا الإطار أكد حسان المغير عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دير الزور مسؤول قطاع التجارة والصناعة أنه تمت عملية التعقيم لجميع المخابز الخاصة والعامة التي يتجاوز عددها الـ 50 مخبزاً، وكذلك تعقيم محطات الوقود التي يتجاوز عددها 33 محطة في الريف والمدينة، يضاف إلى ذلك تعقيم صالات ومنافذ البيع المباشر التابعة لـ «السورية للتجارة»، وتكثيف الجولات على أسواق المدينة والريف، والهدف من ذلك مراقبة حركة الأسواق وضبط الأسعار، ويتم توجيه المحال التجارية بضرورة التقيد بشروط السلامة الصحية ووضع الكمامات أثناء العمل.

من جانبه أكد بسام هزاع- مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه خلال الجولات على أسواق المدينة تم تنظيم ثمانية ضبوط تموينية بيوم واحد، أربعة منها لمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار للمنظفات والمعقمات، وما تبقى بسبب عرض لحوم وفروج من دون واجهة مبردة، وفرم لحم فروج مسبقاً، وتم كذلك إتلاف تسعة كيلو غرامات من الفروج المفروم مسبقاً, وإغلاق أربعة محال تجارية إغلاقاً إدارياً بالشمع الأحمر، وتم التركيز على تكثيف الدوريات وعلى مدى الساعة، ومراقبة حركة الأسعار، ومدى توفر المواد في هذه الأسواق .

وأضاف الهزاع: لن نتهاون في أي مخالفة، ومن جانب آخر كان التوجيه من خلال الاجتماع الموسع الذي عقد في مبنى محافظة دير الزور بأن يتم تأمين مادة الخبز للقطاعات التي تضم عدداً كبيراً من الموظفين وفي مقدمتها؛ التربية والصحة وهذا يساعد على تخفيف الازدحام على المخابز… ومن خلال الجولات يتم توجيه أصحاب المحال التجارية والباعة بضرورة التقيد بشروط السلامة الصحية، وكما نذكر في كل مرة نحن جاهزون لتلقي أي شكوى ليتم التعامل معها بشكل مباشر.

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