وزير الصحة: تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في سورية لشخص قادم من الخارج

أعلن وزير الصحة الدكتور نزار يازجي تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في سورية لشخص قادم من خارج البلاد، مؤكداً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها.

وقال يازجي في اتصال مع قناة السورية الليلة: مخابر وزارة الصحة أخبرتنا بظهور حالة للإصابة بفيروس كورونا هي الأولى التي تسجل في سورية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الموضوع.

وأوضح يازجي أن الشخص المصاب قدم من خارج سورية وهو بعمر يقارب 20 عاماً، مشيراً إلى أنه عندما دخل سورية لم تظهر عليه أي أعراض للمرض ومبيناً أنه تم متابعة حالته من فريق الأمراض السارية والمزمنة كونه قادم من مكان فيه إصابات وبعد أخذ العينة اللازمة ظهرت لديه الإصابة.

ودعا يازجي المواطنين إلى اتخاذ إجراءات الحذر والوقاية والبقاء في المنازل والالتزام بالإجراءات التي تم الإعلان عنها في إطار التصدي لفيروس كورونا.

طباعة