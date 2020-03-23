«السورية للتجارة» تنافس و«تربك» التجار في طرطوس و«حماية المستهلك» تؤكد تخفيض معظمهم لنسب الأرباح

أيهم إبراهيم

على الرغم من الإرهاصات التي رافقت عملية توزيع المواد الغذائية «سكر – رز – شاي – زيت نباتي» عبر البطاقة الذكية من قبل صالات المؤسسة السورية للتجارة خصوصاً لجهة الازدحام إلا أن هذا التدخل الإيجابي فرض نفسه بقوة على واقع الأسواق في طرطوس التي تشهد جموداً كبيراً في حركة البيع بسبب ارتفاع الأسعار من جهة وانخفاض القدرة الشرائية لأغلبية المواطنين من جهة أخرى ويسجل لفرع السورية للتجارة في طرطوس نجاح تدخلها الإيجابي في «إرباك» التجار ودفع الكثير منهم إما لخفض أسعارهم أو على الأقل المحافظة على استقرارها وعدم رفعها بعد أن شهدت المواد التموينية التي توزع عبر البطاقة الذكية انخفاضاً ملموساً بحركة البيع في الأسواق. قد يشكك الكثير من القراء بهذا الكلام لكن عندما نعلم أن السورية للتجارة في طرطوس وبحسب الإحصاءات المنشورة على الصفحة الرسمية للمؤسسة السورية للتجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد حققت المرتبة الثانية بعد العاصمة بكميات المواد المبيعة لمادتي السكر والرز والمرتبة الثالثة بعدد المستفيدين ندرك مدى نجاح هذا التدخل وتحقيقه أهدافه المنشودة وبالعودة للإحصاءات التي تتضمن حركة البيع منذ بداية الشهر الحالي وحتى 13 منه بلغت كميات السكر المبيعة 280 ألف كغ وكميات الرز 198 ألف كغ والزيت النباتي 34 ألف ليتر ليصل عدد المستفيدين الى 187 ألف مستفيد مع الإشارة الى إمكانية تضاعف هذه الأرقام بنهاية الشهر الحالي. من جهتها سجلت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس استقراراً بأسعار المواد التي توزع عبر البطاقة الذكية «سكر – رز – شاي – زيت نباتي» في أسواق المحافظة بعد بدء صالات السورية للتجارة في طرطوس عملها بالتوزيع مشيرة إلى نجاح هذا التدخل الإيجابي بإيجاد نوع من أنواع المنافسة بالأسعار ودفع الكثير من التجار, والفعاليات التجارية «مضطرة» لخفض نسب أرباحها على تلك المواد الغذائية تحديداً أو العمل على تثبيت أسعارها أملاً منهم بتنشيط حركة البيع الأمر الذي وثقته «تشرين» بعد جولة لها في الأسواق ومحلات نصف جملة حيث حافظت معظم هذه المواد على استقرار أسعارها فسجل السكر سعر 500 ليرة للكيلو والرز القصير مابين 600 إلى 650 ليرة للكيلو والزيت النباتي 1200 ليرة لليتر.

في السياق ذاته أوضح ماهر مرعي- مدير حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية في طرطوس أن عدد الإغلاقات قد وصل الى 139 إغلاقاً منذ بداية العام الحالي والعينات المسحوبة للتحليل 281 عينة و تجاوز عدد الضبوط 980 ضبطاً عدلياً وأشار مرعي إلى عمل الدوريات التموينية من خلال جولاتها في الأسواق على تدقيق فواتير المواد لدى مختلف الفعليات التجارية «منتج – جملة -نصف جملة – مفرق», وفي حال وجود أي خلل تعمل المديرية على تنظيم الضبط اللازم ومتابعة المخالفة للوصول للمصدر واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لجهة تنظيم الضبط وإحالته للقضاء المختص إضافة لاقتراح الإغلاق الإداري للفعالية المخالفة, وختم مرعي حديثه بدعوة المواطنين لتعزيز ثقافة الشكوى, لافتاً إلى وصول عدد الشكاوى المقدمة للمديرية والشُعب التموينية في المناطق خلال العام الحالي لـ 46 شكوى منها 28 شكوى متعلقة بالأسعار.

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