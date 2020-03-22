ميركل في الحجر الصحي بعد مخالطتها طبيباً مصاباً بـ كورونا

أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن سايبرت اليوم أن المستشارة أنجيلا ميركل قررت عزل نفسها في منزلها بعدما عالجها طبيب اكتشف لاحقاً أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن سايبرت قوله في بيان إن ميركل قررت عزل نفسها في منزلها.. ستخضع لفحص بشكل متكرر في الأيام المقبلة وستقوم بأعمالها المكتبية من المنزل.

وكان معهد روبرت كوخ الألماني للأبحاث أعلن أمس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 2705 حالات في يوم واحد ليصل العدد الإجمالي إلى 16662 حالة.

طباعة