إجراءات احترازية للتصدي في اللاذقية

اللاذقية- يوسف علي

أوضح المهندس أحمد حلاق رئيس مجلس مدينة اللاذقية القيام بتكثيف حملات النظافة وترحيل القمامة يومياً بعدة ورديات ورش المبيدات الحشرية ومبيدات القوارض وعمليات التعقيم الخارجي والداخلي للمباني والمؤسسات الحكومية ودور العبادة.. وإغلاق محال وصالات مخالفة كـ(البلاي ستيشن) ومقاهي النت والمقاهي التي تقدم النراجيل بالتعاون مع مديرية السياحة وتجاوز عددها الـ ٣٤ صالة.. كما يتم إغلاق كل المحال غير المرخصة وهناك أصحاب بعض المحال غير المرخصة إدارياً أغلقوها بشكل ذاتي.

مضيفاً أنّه تم توزيع الكمامات والقفازات والمعقمات على العاملين في مجلس المدينة، وأوضح المهندس أحمد فضة مدير النظافة القيام إجراءات تعقيم الأسواق ومراكز انطلاق الحافلات والقطارات من اللاذقية للمحافظات وترحيل القمامة لمكب البصة بأكثر من وردية في اليوم الواحد وتم تنظيم اكثر من ١٥٠ ضبطاً، منها ١٠٠ بحق فعاليات تجارية والبقية سكني حيال مخالفي قانون النظافة رقم ٤٩.

وأوضح الدكتور لؤي نداف مدير مشفى تشرين الجامعي أنه تم تخصيص شعبة عزل للمشتبه بإصابتهم في المشفى وإرسال اكثر من ٢٠ مسحة طبية لمديرية الصحة والنتائج سلبية كلها كما تم توزيع مواد التعقيم والكمامات والكفوف على العاملين ويتم رش وتعقيم المشفى بشكل دائم وسمح فقط بمرافقة شخص واحد للمريض.

وأوضح المهندس طلال حورية مدير شركة النقل الداخلي أن الباصات تعقم يومياً صباحاً قبل انطلاقها للعمل ويتم التشديد على تجنب امتلاء أو اكتظاظ الباصات وتأمين العدد الكافي من الباصات على الخطوط لمنع الازدحام والمراقبة الحثيثة لها وإقامة ندوة طبية للعاملين وحملة توعية

وبطبيعة الحال تستمر مديرية الصحة بإجراءاتها للوقاية من «الكورونا» منها فحص القادمين عبر المنافذ الحدودية وإحداث غرفتي حجر صحي للمشتبه بهم في المشفى الوطني بالحفة وبلدة المتركية وحتى اللحظة لا توجد أي إصابة.

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