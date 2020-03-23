ما بين كوروناهم وكورونانا

د. سنان علي ديب

أصبح مرض الكورونا وباء عالمياً بعدما اجتاح كل البلدان، ونشر الذعر والخوف والانعزال، لتعلنه منظمة الصحة العالمية وباء يجب أخذ الحيطة والتعاون العالمي للإحاطة به، والقضاء عليه في الوقت الذي أعلنت فيه الصين السيطرة على المرض ولينتشر في أوروبا، وبقية العالم بشكل أفقي وعمودي، وليكون هو الوجه الحقيقي للعولمة التي كانت عبر إعلامها العالمي جسر عولمة الخوف والتهويل منه وليساوي بين الدول بمختلف أنظمتها بالنامية منه والمتقدمة بالدينية والعلمانية بمن تملك الثروات وبمن يجتاحها الفقر، ولتكون ردات الفعل لدول الرفاه أقوى وأكثر تحصيناً ودفاعاً، وليكون هذا المرض أكثر فائدة على دول اصطناع الحروب لتقويض التفرد القيادي للعالم، (دول التنظير الإنساني- دول تفقير وقتل الإنسان والديمقراطية- ومتزعمتها) والتي توجهت الاتهامات كلها لها بأنها هي من صنعت هذا المرض لتحارب الآخرين به، وتعرقل نموهم وتجعلهم أكثر تبعية وحاجة لها، وهذا ليس غريباً على من ابتدع مفهوم العولمة، وعمل من أجله لقتل الهويات وعرقلة النمو ومنع أي استقلالية عالمية عبر سلب القرار الأممي للمؤسسات الدولية من أمم متحدة ومجلس أمن وبنك دولي وصندوق دولي وبنوك مركزية، عبر ثورة تقنيات وإعلام مضلل مسيطر عليه لتقوض دور الحكومات وتصنع شخوصاً تابعة صنعت بالفساد، وعممت الفساد ليكون السرطان القاتل المفتت، والمهشم المهدم لتنميات بذل من أجلها العرق والدم والمال، و«تخربط» تنظيم المجتمعات وتشوه المؤسسات وتسرطنها، وليكون هؤلاء الأدوات كورونا بفاعلية أكبر، وقتل وتدمير أضخم وسط بيئة وظروف داعمة، وحامية وقدرة ضعيفة لاجتثاث كورونا الفساد المسرطن، ولتكون المعركة الأخطر والأجدر، والأكثر فاعلية، هي مواجهة كورونا الفساد والإحاطة به، لتحصين الفرد والمجتمع ليكون الكورونا الوافد الجديد سهل الإحاطة والعلاج، وهكذا لا عجب بأي فعل لمن لا يفهمون الإنسانية، ولا الديمقراطية، لمن حولوا المال لآلهة جديدة، مسوّغ كل شيء لتنميتها والحفاظ على إدارتها.

لا عجب بأي فعل لمن شوّه القيم، والهويات واصطنع الحروب، وشرع القتل والدمار لمن كذب باسم الإنسانية، وهو من قتلها وباسم الديمقراطية وهو من شوهها باسم الشرعية، وهو الخارجي الإرهابي.

الخطر الأكبر هو من حلل الحرب البيولوجية والجرثومية، هو من تزعم العالم بعربدة وبالقتل والدمار والانفراد بالقيادة العالمية، وعطالة المؤسسات العالمية هو الكورونا والتي جعلت الفساد والإفساد أقوى أدواتها، من دون مواجهة تعيد للإنسانية قيمها ومبادئها فيجب ألا نفاجأ بكورونات جديدة قادمة.

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