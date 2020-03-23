فنانة سورية بين الثلاثين الأكثر تأثيراً

د. فؤاد شربجي

في زحمة الاهتمام بوباء «كورونا»، أعلنت مجلة «فوربس» العالمية، في الأسبوع الماضي، الفنانة التشكيلية السورية مريام حداد، ضمن قائمتها للثلاثين امرأة، تحت سن الثلاثين، الأكثر تأثيراً في العالم، وللتذكير مريام درست الفنون في بلدها دمشق، ثم أكملت تعليمها العالي في باريس، منذ عام 2012.

في العام الماضي، اختار مهرجان (أفنيون) إحدى لوحات مريام، لتكون شعار «لوغو» المهرجان العالمي، وجرى الاحتفال بفنها في أوروبا بشكل واسع، حيث أجرت مجلة «باري ماتش» حينها حواراً معها ، تحدثت فيه مريام عن بلدها سورية وعن الحضارة السورية، وكم أعطتها هذه البيئة الحضارية من طاقة ثقافية وإبداعية، وبالفعل من يدقق في لوحاتها لابدّ أن يجد عمقاً سورياً في ألوانها، من الأزرق السوري، إلى خضرة الشام، إلى بياض الياسمين، والأهم أن الناظر إلى لوحاتها يجد فيها قاسماً مشتركاً، وهو (البريق)، إنه المسحة الروحية التي تبدعها مريام، فتجعل لألوانها روحاً، فيها من الشمس السورية (بعض معاني سورية الشمس) وفيها من البهجة الدمشقية ما يجعلك تستشعر ابتسامتها الرقيقة، كفرح الشام المتطلع للآفاق.

من يراجع سيرة مريام، يجد الأنموذج الحضاري السوري مشعاً في تفاصيلها، فعائلتها تمتدّ إلى الشمال السوري، وهي مولودة في دمشق، كانت حلب إحدى فسحات حياتها، في روحها مسيحية مشرقية، وفي ثقافتها إسلامية الرحمة والرسالة، الفن والإبداع حاضر في تفاصيل أيامها، لطف الأم وعمق حنانه واضح في طراوة الانتقال الحنون من لون إلى لون، وامتداد قوة الأب وصخبه ممتد على طول اللوحة وعرضها.. بسطوة تحولها مريام إلى قوتها الخاصة، كعمق متيقن من خصب مصادره ورسالته، ولا غرابة في كل ذلك، فوالدها الفنان النجم سلوم حداد هو أيضاً كان فناناً تشكيلياً، حاز درجات عليا في كلية الفنون الجميلة، لكن تألق أدائه التمثيلي، جعله نجماً عربياً كبيراً، ألم أقل لكم إنها أنموذج سوري للمرأة السورية بإبداعها وأصالتها وعمقها الحضاري؟.

«الإيكونوميست»، في تعريفها لمريام وفنها، قالت: «علينا أن نشكر مريام، لأنها في فنها، وبرغم كل ما يحدث، تعطينا طاقة الأمل»، وربما تأثير مريام في العالم هو «طاقة الأمل» السورية التي تبثّها عبر فنها، ويبدو أن هذا ما جعل «فوربس» تختار مريام من بين الثلاثين- تحت الثلاثين- الأكثر تأثيراً في العالم.

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