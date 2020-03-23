محمد قنوع: يجب أن نصدق حقيقة المرض ونتعامل معه بجدية

ميسون شباني

من يتصل بالفنان محمد قنوع يكتشف أن نغمة الرنين لهاتفه النقال عبارة عن تعليمات الوقاية والحماية ضد مرض «كورونا» التي تشدّد على ضرورة التقيد بتعليمات وزارة الصحة والمحافظة على النظافة الشخصية وصحة الجسم، وكيفية التصدي لهذا الفيروس.

وفي تصريح خاص لـ«تشرين» أكد الفنان محمد قنوع قائلاً: «يجب أن نصدق حقيقة المرض وألا نستهزئ به ونتعامل معه بجدية «فالوقاية خير من قنطار علاج»، وحتى الآن لا توجد أي حالة إصابة، وأي شيء احترازي نقوم به مسبقاً هو لحمايتنا، ويفضل التوقف عن بعض العادات التي نمارسها من المصافحة والعناق وكلما كنا بعيدين عن التجمعات، ساهمنا أكثر بدحر هذا المرض وإبعاده عنا».

وأضاف: «نحن نحاول قدر الإمكان الابتعاد عن أماكن التجمع لكيلا ننقل العدوى لمن نحبهم، وأرجو من كل السوريين وكرمى لسورية الحبيبة أن نكون بخير ومعاً ضد «كورونا».

ولفت الفنان قنوع إلى أن مشاركاته هذا العام ستكون عبر المسلسل البدوي «حارس الجبل» تأليف حازم فضة وإخراج سائد الهواري، ويجسد عبر هذا العمل شخصية «صفوان» ويحاكي بجوهره قصص القبائل بقالب من التشويق والإثارة، وتدور أحداثه في عام أطلق عليه «عام الموت» في فترة شهدت فيها المنطقة الجوع والمرض والجفاف وأدت إلى حروب وغزوات بين القبائل من أجل البقاء، ورغم كل ما يعصف بالشخصيات إلا أنه يبقى للحب مكان وفسحة أمل حيث سيشهد العمل عبر أحداثه أجمل قصص الحب في زمن النزاعات.

والعمل من بطولة كل من: عبد المحسن النمر، صبا مبارك، منذر رياحنة، خالد القيش، جلال شموط.. وغيرهم.

طباعة