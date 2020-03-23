إيما ستون: حُرمتُ من زفافي!

اضطرت النجمة إيما ستون لإرجاء حفل زفافها على خطيبها الكاتب ديف مكاري بسبب انتشار فيروس «كورونا» في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل»، قالت إيما (31 سنة): إنها تعد نفسها من ضحايا «كوفيد-19»، لأنه حرمها من خطيبها وأجل حفل زفافها، ولكنها ستتحين أقرب فرصة لإتمام فرحتها.

وكانت إيما الحائزة على أوسكار أفضل ممثلة في فيلم «لالا لاند»، قد أعلنت خطبتها لديف في كانون الثاني الماضي بعد أن نشرت صورة لهما على «إنستغرام» وبيدها خاتم الخطوبة، وذلك بعد سنتين من تعارفهما.

وأشارت إيما إلى أنها تعد فيلم «لالا لاند »، نقطة فاصلة في حياتها لأنها نالت من خلاله جائزة الأوسكار، كما أنه كان سبباً في تعارفها على خطيبها عندما التقيا في برنامج «ساترداي نايت لايف» الذي يُعده ديف.

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