د. عزة آقبيق

تمَّ إنشاء جمعيَّة «المواساة السوريَّة» في دمشق عام 1943م، وكان م. منيب الدردري أحد الأعضاء المؤسِّسين ثم رئيساً لها لأكثر من خمسين عاماً، حتَّى وفاته عام 1995م، حيث قام بوضع التصاميم الهندسيَّة لمشفى المواساة، وأشرف على تنفيذ بنائه حتَّى افتتاحه عام 1947م، كما نفَّذ دار المواساة للمسنِّين في منطقة المزَّة خلف مشفى الأطفال في دمشق، مع استمراره في رئاسة جمعيَّة المواساة في دمشق، ويعد السيد هاني الجلاد من مؤسِّسي جمعيَّة المواساة، وكذلك الطبيب حسني سبح منذ عام 1943م، وترأسها لفترة من الزمن. وموَّل مشفى المواساة مجموعة من كبار تجَّار وصناعيي دمشق في ضاحية المزة، وأسَّس الدكتور فيصل الصبَّاغ أول قسم للجراحة العصبيَّة فيها التابع لجامعة دمشق، كذلك أسهم راتب كحالة في تأسيس قسم الأشعة وتنظيمه في المشفى وكان مسؤولاً عليه، كذلك أسهم م.خليل الفرا في بناء قسم الإسعاف والعيادات فيها. وفي الصورة المرفقة تذكاريَّة لمؤسِّسي جمعيَّة «المواساة السوريَّة»، في الصف الأوَّل من اليمين: هاني الجلَّاد، د.سامي قباني، رشدي البعلبكي، النائب الشيخ عبد الحميد الطبَّاع، فارس المهايني، أمين هاشم كتبي، عبد الوهاب صمادي، مصطفى سويد. في الوسط: «عادل الخجا-أحد مؤسِّسي الشركة الخماسيَّة، ممدوح النص، بدر الدِّين دياب، د.حسني سبح رئيس الجامعة السوريَّة، الرئيس سعيد الغزِّي، حسني هبل، مسلَّم سيوفي -رئيس غرفة تجارة دمشق- الصف الخلفي: منيب الدردري، عبد الحميد دياب- أحد مؤسِّسي الشركة الخماسيَّة-صلاح الدِّين الشربجي، عبد الهادي المارديني، عبد الهادي الربَّاط -أحد مؤسِّسي الشركة الخماسيَّة، بديع قصص، بشير رمضان رئيس غرفة تجارة دمشق، وفؤاد خبَّاز».

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