مهرجان «كان» يفتح أبوابه للمشردين!

أعلن المسؤولون في مدينة «كان» الفرنسية، أن المدينة ستفتح الأجنحة التي تخصصها لمهرجانها السنوي السينمائي لاستقبال المشردين، في الوقت الذي تناضل فيه فرنسا لمنع تفشي فيروس «كورونا» المستجد. ووفقاً لوكالة (أ ف ب)، كشفت السلطات في مدينة «كان»، أن المكان الذي يستقبل عادة مؤتمرات وفعاليات فنية، تم إعداده لاستيعاب واستقبال ما يصل إلى 50 شخصاً يعيشون في الشارع، فيما عدّوه «رمزاً للتضامن». وكان موقع «فارايتي»، قد كشف مؤخراً عن تأجيل مهرجان «كان» السينمائي الذي كان من المقرر انعقاده في 12-23 آيار القادم. وقال «دومينيك أود لاسي» نائب المدير العام للخدمات الحضرية في «كان»: «الأولوية حالياً هي العزل، ويجب عزل الأشخاص الأكثر ضعفاً، حيث سيتم توفير الأسرة والوجبات ومراكز الاستحمام بما يتماشى مع التدابير المتعلقة بالتباعد الاجتماعي أثناء العزل.

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