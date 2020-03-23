شارع الثقافة

مبادرة بإنزال القناة التربوية على البث الأرضي

انطلاقاً من حرص وزارة الإعلام بالتعاون مع وزارة التربية في نشر الثقافة والتعليم وخاصة في هذه المرحلة التي تم فيها تأجيل الدوام المدرسي.

اقترحت وزارة الإعلام مبادرة بإنزال القناة الرياضية على نظام الـ DVBT (البث الرقمي الأرضي) وإطلاق القناة التربوية بدلاً منها وهذا النظام يُغطي بثه المنطقة الجنوبية (دمشق وريفها ودرعا والقنيطرة والسويداء) والمنطقة الساحلية (طرطوس واللاذقية) ومحافظة حماة وغرب حمص، وكما يمكن استقباله عبر الهوائي العادي وتوجيهه إلى أقرب محطة بث في تلك المناطق، ويتطلب أن يتوفر لدى المشاهد جهاز استقبال STB أو شاشة مزودة بإمكانية استقبال هذا النظام، عدا أنه يمكن استقبال القناة الريا ضية التي ستحُل القناة التربوية محلها فضائياً (عبر الساتل) في جميع أنحاء القطر عن طريق القمر الروسي AM 44 وهذا يتطلب تحريك الصحن اللاقط باتجاه القمر الروسي.

وفي حال الموافقة طلبت وزارة الإعلام من وزارة التربية توجيه القائمين على القناة التربوية لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بهذا الخصوص كزيادة مساحة البرامج المتعلقة بالدروس التعليمية، وكانت وزارة الإعلام قد وجهت إلى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بإنجاز برومو بالتعاون مع القناة التربوية للإعلان عن هذا الأمر ووضع الأهالي والتلاميذ بصورته.

كتاب «الكلب في حياة الشرق والغرب»

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، كتاب «الكلب في حياة الشرق والغرب… دراسة في أدب الفكاهة والسخرية»، تأليف: د.عمر الدقاق، وتصميم الغلاف: عبد العزيز محمد، ويقع في 167 صفحة من القطع المتوسط.

عَمَدَ العرب إلى تأليف كتب جمة وموسوعات متنوعة في صدد الحيوانات، وفي طليعة ذلك كتاب «الحيوان» للجاحظ، الذي تناول فيه عالم الحيوانات المختلفة.

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