الغسل المتكرر يهدد يديك بالجفاف

قالت خبيرة التجميل الألمانية «بريجيت هوبر»: إن الغسل المتكرر يتسبب في جفاف اليد وخشونتها، حيث يتسبب الصابون والمعقمات في إزالة الطبقات الدهنية، التي تعمل على ترطيب البشرة، وفقاً لموقع «أوديتي سينترال». ولمواجهة الجفاف، تنصح «هوبر» باستعمال كريمات اليد، التي تحتوي على مواد فعالة مرطبة مثل: زيدة الشيا والألوفيرا والغليسرين والبانثينول وشمع النحل وإنزيم Q10 المساعد واللانولين، حيث إنها تساعد اليد على استعادة ملمسها الناعم. ولتحقيق النتيجة المرجوة ينبغي استعمال كريمات اليد بمعدل لا يقل عن مرتين يومياً، مع مراعاة تطبيق الكريم على ظهر اليد والفراغات بين الأصابع أيضاً، ومن المهم أيضاً غسل اليد بماء فاتر لأن الماء الساخن جداً يحرم البشرة من الطبقات الدهنية المرطبة.

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