الشكر والتقدير لكم يا رجال الوطن للحفاظ على سلامة الجميع.

اتفق فلاسفة السياسة على تعريف الدولة بأنها مجموعة من الأفراد الذين يمارسون نشاطهم على إقليم جغرافي محدّد، ويخضعون لنظام سياسيٍّ معين متفق عليه فيما بينهم، يتولّى شؤون الدولة، أي إن الشعب هو عنصر مهمّ وأساس لتكوّن الدولة، لكن هذا العنصر... المزيد ←