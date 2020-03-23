الشكر والتقدير لكم يا رجال الوطن للحفاظ على سلامة الجميع.

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الاثنين 29 رجب 1441 الموافق لـ 23 آذار 2020
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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة
عشرات آلاف الشهداء والمصابين اليمنيين ضحايا العدوان السعودي
إيقاف وسائل النقل الجماعي العام والخاص داخل المحافظات وبينها
الجيش الليبي يدمر مدرعة لقوات النظام التركي
هيئة الأسرى تطالب بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين إثر تفشي كورونا
تمديد حظر التجوال في العراق وتعليق الرحلات الجوية لمكافحة كورونا
سياري: القدرات الدفاعية لإيران لم تتأثر سلبا رغم انتشار كورونا
النظام التركي ومرتزقته يقطعون مياه الشرب مجدداً الحسكة
إصابة طفلين يمنيين بقصف قوى العدوان السعودي مناطق سكنية
سورية تدخل مستوى جديداً من الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا
بائع تركي يسخر من حديث أردوغان عن تجاوز أزمة "كورونا"
مستوطنون يجددون اقتحام الأقصى
الحزب الشيوعي الإسباني يطالب بإنهاء الإجراءات القسرية الأحادية ضد سورية
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22-3-2020
وفيات جديدة بكورونا حول العالم