«كورونا».. يمنح محظوظاً الانفراد بعرض «أوبرا»

في حدث غير مسبوق في تاريخ المسرح الروسي، أعلنت دار أوبرا روسية شهيرة، أنها ستختار يومياً شخصاً واحداً ممن ثبت مخبرياً عدم إصابتهم بـ«كورونا»، ليحضر منفرداً عرضاً فنياً في القاعة، ويأتي ذلك في إطار سعي الأوبرا الروسية للتوفيق بين موجبات الحجر المنزلي والرغبة في الاستمرار بإحياء الحفلات. ووفقاً لموقع «روسيا اليوم»، أعلنت دار «بيرم» للأوبرا والباليه عبر موقعها الإلكتروني، أنه بدءاً من نهاية شهر آذار الجاري، سيتمكن متفرج واحد من المشاركة في العروض المنقولة مباشرة عبر الإنترنت ومتابعة ممثلين وموسيقيين سيحيون العرض أمامه وحده في القاعة.

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