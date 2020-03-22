نعنوس: نتائج تحاليل 31 شخصاً من الموجودين بالحجر الصحي بفندق المطار سلبية

أكد مدير صحة ريف دمشق الدكتور ياسين نعنوس أن نتائج تحاليل عينات لـ 31 سورياً من أصل 138 قادمين من دول سجلت إصابات بفيروس كورونا تم حجرهم صحياً الثلاثاء الماضي صدرت وكانت النتائج سلبية “أي غير مصابين بالفيروس”.

وبين الدكتور نعنوس في تصريح لمندوبة سانا أنه تم أخذ مسحات “أنفية وفموية وبلعومية” من جميع السوريين المذكورين الذين قدموا من بلدان سجلت حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد حيث تم إرسال المسحات إلى المخبر المرجعي بوزارة الصحة لإجراء التحاليل اللازمة وصدرت حتى الآن نتائج 31 شخصاً منهم وكانت سلبية فيما ستصدر نتائج البقية تباعاً حسب الطاقة الاستيعابية للمخبر.

وتم مؤخراً رفع الطاقة الاستيعابية للمخبر ليتمكن من إجراء من 30 إلى 40 اختباراً للعينات يومياً بدلاً من 10 إلى 15 عينة بالتوازي مع العمل على زيادة المستلزمات والكوادر الفنية المؤهلة.

ولفت الدكتور نعنوس إلى أن الأشخاص الذين ظهرت نتائج تحاليلهم سلبية سيغادرون مركز الحجر الصحي بفندق مطار دمشق الدولي مساء اليوم وستتم متابعة أوضاعهم عبر فرق التواصل الصحي بشكل يومي في منازلهم حتى مضي 14 يوماً.

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