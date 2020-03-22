هيئة الأسرى تطالب بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين إثر تفشي كورونا

جددت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مطالبتها الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في معتقلاتها في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم نقلته وكالة وفا أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بمنع اتخاذ تدابير احترازية من الفيروس تهدد حياة 5000 أسير فلسطيني بينهم 200 طفل و700 مريض يعانون أمراضاً مزمنة مثل القلب والكلى والسرطان والسكر وعشرات النساء وكبار السن حيث يرفض الاحتلال تزويدهم بمواد التنظيف والتعقيم في ظل صمت المجتمع الدولي ومؤسساته حيال معاناة الأسرى الفلسطينيين والخطر الذي يهدد حياتهم بعد تفشي هذا الوباء.

ودعت الهيئة المؤسسات التي تصف نفسها بأنها الحامية لحقوق الإنسان وعلى رأسها الأمم المتحدة إلى الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وخاصة المرضى وكبار السن تجنباً لوقوع مأساة إنسانية حقيقية بحقهم.

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