سياري: القدرات الدفاعية لإيران لم تتأثر سلبا رغم انتشار كورونا

أكد رئيس هيئة الأركان ومساعد قائد الجيش الإيراني للشؤون التنسيقية الادميرال حبيب الله سياري أن مهام الجيش في الحفاظ على أمن إيران وقدراتها الدفاعية لم تتأثر سلبا رغم انتشار فيروس كورونا.

وأوضح سياري في تصريح له اليوم أن المهمة الرئيسة للجيش تتمثل في الدفاع عن البلاد لكنه وضع إمكانياته العلاجية في خدمة الشعب فضلا عن تشييد مستشفيات ميدانية ومتنقلة عديدة لتقديم الخدمات العلاجية للمصابين بهذا الفيروس.

ووصف سياري الوضع الأمني في إيران بأنه جيد للغاية مؤكدا ضرورة بذل الجهود للحفاظ على أمن الشعب وصحته في إطار المهام الموكلة إلى الجيش مشيرا إلى أنه ليس هناك أي إصابات بفيروس كورونا في معسكرات الجيش الإيراني حتى الآن.

وكان رئيس مركز الإعلام والعلاقات العامة فى وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهان بور أعلن في وقت سابق أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا فى إيران وصل إلى 21 ألفا و638 حالة وأن عدد المتوفين بلغ 1685 شخصا والمتعافين سبعة آلاف و913 شخصا.