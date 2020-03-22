إصابات جديدة بفيروس كورونا حول العالم.. وإجراءات عاجلة لاحتواء انتشاره

توالى تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء متفرقة حول العالم فيما سارعت دول عدة إلى تشديد إجراءاتها في محاولة لكبح انتشار الفيروس.

في لبنان أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 248 إصابة بعد تسجيل 18 إصابة إضافية اليوم.

وفي الكويت أعلنت السلطات الصحية تسجيل 12 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع عدد الإصابات المسجلة إلى 188 حالة.

كما سجل المغرب 8 إصابات جديدة ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات 104 بينما سجلت تونس ثالث حالة وفاة فيما بلغ عدد الإصابات 60 حتى اليوم وأعلن في السعودية عن تسجيل 119 إصابة جديدة بالفيروس.

بدورها كشفت وزارة الصحة والبيئة العراقية عن تسجيل 19 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى 233 ومجموع الوفيات إلى 20 فيما بلغ مجموع حالات الشفاء 57.

وقررت السلطات العراقية تمديد تعليق الرحلات الجوية حتى السبت المقبل وتمديد حظر التجوال وتعطيل الدوام حتى الـ 28 من آذار الجاري وذلك في إطار إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وفي الصين أعلنت السلطات الصحية تسجيل اصابتين جديدتين في بكين لشخصين قادمين من بريطانيا و14 إصابة جديدة في شنغهاي لاشخاص قادمين من دول أخرى فيما سجلت مقاطعة جيانغشي أول حالة إصابة بالفيروس لمريض استقل رحلة طيران من نيويورك فيما رصدت هونغ كونغ 44 حالة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي فيها إلى 317 إصابة.

أما في ماليزيا فتم تسجيل 123 حالة إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي في البلاد إلى ألف و306 حالات إضافة إلى عشر وفيات وهو أكبر عدد من حالات الإصابة في منطقة جنوب شرق آسيا ونشرت السلطات اثر ذلك الجيش لتطبيق قيود تستمر أسبوعين على التنقلات.

وسجلت سنغافورة 23 إصابة جديدة ليصل العدد إلى 455 وفي فيتنام ارتفع عدد الإصابات إلى 98 اليوم مع تسجيل أربع حالات جديدة لأشخاص عادوا مؤخرا إلى البلاد بينما سجلت في روسيا 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 54 حالة في العاصمة موسكو.

من ناحيتها أعلنت السلطات الصحية الهولندية ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 573 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى 4204 إصابات بينما ارتفعت الوفيات بواقع 43 حالة إلى 179 في المجمل.

كما سجلت اثيوبيا ارتفاعا في عدد الإصابات بعد رصد حالتين جديدتين ليصل العدد الإجمالي إلى 11 حالة ورصدت اليابان حالتي إصابة جديدتين اليوم داخل مركز طبي.

وفي إطار الإجراءات التي تتخذها دول العالم للحد من انتشار الفيروس منعت سلطنة عمان التجمعات بكل أنواعها في الأماكن العامة مع اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد كل المخالفين كما قلصت عدد الموظفين في الجهات الحكومية إلى ما لا يزيد عن 30 بالمئة.

بدورها علقت الهند اليوم خدمات السكك الحديدية لمدة 14 ساعة لمواجهة كورونا فيما بقي مئات الملايين من الهنود في منازلهم استجابة لدعوة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للعزل الطوعي بعد أن بلغ عدد الإصابات 341 إضافة إلى أربع وفيات.

وفي إسبانيا مددت السلطات حالة الطوارئ بسبب كورونا لمدة 15 يوما إضافيا بعد أن ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 28 ألفا و572 حالة وعدد الوفيات إلى 1720 بحسب وزارة الصحة.

من جهته حذر كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان اليوم من أن فرض العزل الصحي ليس كافيا لهزيمة فيروس كورونا مشيرا إلى وجود حاجة لتدابير صحية عامة تحول دون عودة ظهور الفيروس فيما بعد.

واعتبر رايان في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن “ما نحتاج إليه بحق هو العثور على المرضى ومن يحملون الفيروس وعزلهم والعثور على من خالطوهم وعزلهم” مشيرا إلى أنه في حال “لم تكن هناك تدابير قوية للصحة العامة الآن فإن الخطر هو عودة المرض من جديد عند رفع هذه القيود على الحركة وقرارات الإغلاق”.

بدورها ذكرت صحيفة ليبراسيون الفرنسية نقلا عن مصادر في مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الأخير هدد بإغلاق حدود فرنسا مع بريطانيا إذا لم يتخذ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إجراءات أكثر صرامة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وذكر مصدر في الاليزيه أنه “اضطررنا لتهديده بشكل واضح لجعله يتحرك في نهاية الأمر”.

إلى ذلك أمر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون بإغلاق العديد من الأماكن ومناطق الأعمال في بلاده بما يشمل الحانات والملاهي وصالات التمارين الرياضية ودور العرض السينمائي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد بعد أن بدا أن الكثير من الناس تجاهلوا التحذيرات الصحية وتجمعوا بأعداد كبيرة في الأيام الماضية.

طباعة