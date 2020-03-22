آخر تحديث: 2020-03-22 15:39:56
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تطبيقاً للإجراءات الاحترازية الحكومية للتصدي لفيروس كورونا إيقاف باصات النقل الداخلي في حلب وحمص واللاذقية وطرطوس حتى إشعار آخر

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